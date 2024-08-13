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Уряд затвердив наземні укриття для шкіл

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Уряд затвердив наземні укриття для шкіл
За словами Шмигаля, близько тисячі шкіл протягом поточного навчального року зможуть розпочати процес очного навчання
фото з відкритих джерел

Україна планує до кінця 2024 року повернути до безпечного офлайн-навчання 300 тис. школярів

Кабінет міністрів затвердив три варіанти облаштування наземних укриттів для шкіл. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, Україна планує до кінця 2024 року повернути до безпечного офлайн-навчання 300 тис. школярів. Зокрема наявність укриттів є головною передумовою. На їх будівництво виділено 2,5 млрд грн.

Прем'єр наголосив на важливості надійних безпечних просторів там, де не можливо використовувати підземні укриття.

«Для цього ДСНС та МОН спільно розробили три варіанти облаштування наземних укриттів, які сьогодні затверджуємо. Громади зможуть їх реалізувати залежно від потреби та рівня загроз у населеному пункті та регіоні», – додав він.

Шмигаль відзначив, що близько тисячі шкіл вже протягом поточного навчального року зможуть розпочати процес очного навчання.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України з 1 вересня впроваджує комплексну стратегію «Школа офлайн», щоб повернути 300 тис. учнів до безпечного очного навчання, та підвищити якість дистанційного там, де очний формат не можливий.

До слова, Кабінет міністрів визначив початок та кінець нового навчального року в загальній середній школі.

Раніше міністр освіти й науки Оксен Лісовий заявив, що цього року у школах навчальний рік не буде починатись раніше, але є ймовірність внесення змін у розклади занять.

Як повідомлялося, українським учителям найближчим часом не варто очікувати на підвищення заробітної плати. Причиною цьому стала складна ситуація в державному бюджеті.

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Теги: Денис Шмигаль прем’єр-міністр школа освіта укриття уряд

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