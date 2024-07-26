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Збройні сили Німеччини поповнились тисячами підлітків – Spiegel

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Збройні сили Німеччини поповнились тисячами підлітків – Spiegel
Німецький Бундесвер набирає тисячі підлітків
фото: Spiegel

Все більше неповнолітніх проходять службу в Бундесвері 

Кількість неповнолітніх хлопців у Бундесвері продовжує збільшуватися. За останні роки лави збройних сил Німеччини поповнив 7681 підліток. Така відповідь на запит Лівої партії надійшла від Міноборони. Про це пише Spiegel.

«Минулого року було зафіксовано максимум із 1996 року призовників віком до 18 років. За даними Бундесверу, всього станом на 2023 рік було найнято 18 800 солдатів», – йдеться у публікації Spiegel.

Речниця лівих у Бундестазі Ніколь Ґольке критикує таку практику. «Уряд Німеччини, схоже, тепер повністю відмовився від захисту неповнолітніх від мілітаризації», – заявила Ніколь Ґольке.

Ґольке також непокоїть поява молодих офіцерів Бундесверу в школах. Адже школа має бути політично нейтральним і безпечним місцем, а політична освіта має бути незалежною та відповідати віку. «Таке навмисне вербування молодих людей є неприйнятним», – додала речниця лівих у Бундестазі.

Як пояснює видання, Служба у збройних силах Німеччини дозволяється з 17 років і за наявності згоди батьків. Прийнятих підлітків звільняють від несення варти та участі у закордонних місіях. Використання зброї допускається лише у процесі навчання. Минулого року Бундесвер набрав 18 800 новобранців.

У Міноборони Німеччини натомість відкидають звинувачення у мілітаризації шкіл. «Офіцери у справах молоді не вербують молодих людей», – йдеться у річному звіті Бундесверу. Spiegel зазначає, що минулого року офіцери Бундесверу провели 3460 лекцій у школах та коледжах, охопивши близько 90 тис учнів та студентів Німеччини.

Минулоріч у відомстві також повідомляли про скорочення чисельності кадрового складу Бундесверу. Ще 2022-го армію залишили понад 19 тис військовослужбовців.

До слова, Німеччина разом з союзниками по НАТО активно розробляє комплексний план оборони східного флангу Альянсу у відповідь на посилення військової загрози з боку Росії. План, відомий як «Оперативний план Німеччина», передбачає масштабне перекидання до 800 тисяч військових та понад 200 тисяч одиниць техніки через територію Німеччини у разі нападу Росії на одну з країн-членів НАТО.

До слова, за п'ять-вісім років збройні сили РФ будуть оснащені матеріалами та особовим складом, що зробить можливим наступ на НАТО. Про це заявив генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр.Генерал додав, що потрібно готуватися до нападу РФ у найближчі п'ять років.

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Теги: Німеччина армія навчання освіта школа інспектор призов до армії молодь

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