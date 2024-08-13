Ще в одній області обмежено переміщення громадян в прикордонній зоні

Раніше для перебування в прикордонній смузі необхідно було мати дозвіл Державної прикордонної служби

Допуск осіб на прикордонну територію Сумщини здійснюватиметься лише за місцем проживання

На Сумщині запроваджено обмеження на переміщення в прикордонній зоні. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«У звʼязку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп, сил спеціальних операцій противника та з метою збереження життя цивільного населення і військовослужбовців, військовим командуванням введені обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній двадцятикілометровій зоні Сумської області», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, на територію допускатимуть мешканців з відповідною відміткою про реєстрацію проживання.

Зазначимо, від початку евакуації із Сумської області вдалося вивезти майже 20 тис. людей, близько 2 тис. з них – діти.

Як повідомлялося, Державна прикордонна служба розпочала видачу документів на право перебування в прикордонній смузі завширшки 5 км від лінії державного кордону.

Нагадаємо, для перебування в прикордонній смузі необхідно мати дозвіл органу ДПСУ.

До слова, на Буковині українцям заборонили наближатися ближче п'яти кілометрів до кордону. Таке обмеження запроваджено через велику кількість військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли нелегально виїхати з України.