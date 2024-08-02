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Лісовий розповів, скільки чоловіків вступають до вишів, аби уникнути мобілізації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Лісовий розповів, скільки чоловіків вступають до вишів, аби уникнути мобілізації
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Проблема ухилення від мобілізації через вступ до вишів привернула увагу МОН

Близько 200 тис. чоловіків мобілізаційного віку вступають у виші для фіктивного навчання. Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, повідомляє Унн.

«Ми фокусуємо свою увагу на такому критично неприйнятному явищі, як фіктивне навчання у закладах вищої освіти. Я повинен сказати, що сьогодні, провівши вибіркові перевірки Державної служби якості освіти у ряді закладів освіти різних форм власності, рівнів і регіонів – від Київських до регіональних, від приватних до державних і комунальних, малих і великих, ми виявили певну гіпотезу. За цією гіпотезою ми можемо оцінювати, що за кількістю чоловіків 25+ і кількості такої ж категорії довоєнного періоду, зростання дозволяє нам висунути гіпотезу, що близько 200 тис. чоловіків вступає у заклади вищої освіти на різні рівні: бакалаврат, магістратуру, навіть фахову передвищу освіту, хоча фокус був на бакалаврат, магістратуру і далі на аспірантуру», – каже Лісовий.

Як зазначи міністр, проблема ухилення від мобілізації привернула увагу МОН. Так, було проведено не одну нараду на рівні прем'єр-міністра і Офісу президента. Зокрема, голови ОВА проводили розмови з ректорами та представники закладів освіти.

«Ми будемо дуже уважно перевіряти і звертати увагу на це явище. Зараз база даних нам дасть загальні показники, і ми ще раз проаналізуємо ті аномалії, які виявимо. Тут є кілька негативних аспектів», – додає міністр.

Нагадаємо, відповідно до змін у законі про мобілізацію, від 1 липня три категорії студентів можуть призвати на військову службу.

Раніше стало відомо, що наказ Міністерства освіти, який унеможливив відстрочку аспірантам-контрактникам, залишиться в силі. Причиною цьому стало Міністерство юстиції, яке вирішило, що для скасування рішення про державну реєстрацію цих наказів відсутні обставини. 

Як повідомлялося, Міністерство освіти та науки змінює правила вступу. Все через те, що з початком великої війни виник ажіотаж на аспірантуру, так як навчання на цій формі дає відстрочку від мобілізації.

До слова, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну.

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Теги: Міністерство освіти і науки освіта мобілізація ухилянти Оксен Лісовий університет

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