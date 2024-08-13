Українські біженці починають приносити прибуток Чехії

Очікується, що надходження від українських біженців до бюджету продовжуватимуть зростати, а витрати на них знижуватимуться

Найбільшим доходом від українців є внески на соціальне та медичне страхування

Біженці з України почали приносити прибуток чеському бюджету. За перші три місяці цього року внесок українців до державної скарбниці Чехії перевищив виплачену допомогу на майже 3 мільярди чеських крон. Про це пише Мінфін.

За даними Міністерства фінансів, на цю суму можна побудувати десять кілометрів автострад або підвищити пенсію всім пенсіонерам на 1200 крон на рік.

Очікується, що надходження від українських біженців до бюджету продовжуватимуть зростати, а витрати на них знижуватимуться.

«Цього року поки що є дані за перший квартал. Доходи склали 6,4 млрд крон, а витрати – 3,5 млрд крон. Таким чином держава отримала 2,9 млрд крон», – каже Магдалена Клімешова, аналітик Міністерства праці та соціальних справ.

Водночас найбільшим доходом є внески на соціальне та медичне страхування, за ними слідує податок на додану вартість або акцизний збір.

Зазначимо, у Чехії налічується близько 350 тис. осіб з України, які отримали тимчасовий захист, 118 тис. із цих яких працюють. У переважній більшості випадків, це трудові відносини, за яких державі сплачуються страхові внески.

У той час, як доходи від українських біженців зростають, витрати на них скорочуються. Дедалі більше людей переїжджають із тимчасового житла, що фінансується державою, до квартир, які вони оплачують самі. Водночас згідно з опитуванням громадської думки, значна кількість чеських громадян суттєво переоцінюють фінансову допомогу, яку, на їхню думку, держава надає українцям.

Нагадаємо, дедалі більше українських біженців працюють і займаються бізнесом у Чехії, що сприятливо позначається на економічних показниках. За перші три місяці 2024 року своїми податками та відрахуваннями вимушені переселенці внесли до державної скарбниці на 2,9 млрд чеських крон (5,06 млрд грн) більше, ніж отримали з неї у вигляді соціальної допомоги та іншої підтримки.