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Легендарна Костевич не змогла вийти до фіналу на шостій для себе Олімпіаді

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Легендарна Костевич не змогла вийти до фіналу на шостій для себе Олімпіаді
Олена Костевич завершила виступи на рекордній для себе Олімпіаді
Фото: AP Photos

Українська стрільчиня повертається з Парижа без нагород

Сьогодні відбулася кваліфікація у стрільбі з малокаліберного пістолета на 25-метровому вогневому рубежі. Там брала участь наша Олена Костевич, яка встановила унікальне досягнення для українського спорту, поїхавши на свою шосту Олімпіаду. 

На жаль, до фіналу вийти їй не вдалося: вона стала двадцять п'ятою з результатом у 576 балів. Українці не щастить з виступами на Олімпіадах у цій дисципліні, адже чемпіонці світу-2018 та віцечемпіонці світу-2023 вдалося здобути лише 1 медаль, бронзу у 2012 році, а всі інші рази вона зупинялася у кваліфікації. 

На цьому Олімпіада для Олени Костевич завершена, її найкращим результатом стало тринадцяте місце у кваліфікації змішаного командного турніру з пневматичного пістолета. 

Усього ж у колекції нагород нашої титулованої стрільчині 4 медалі Олімпійських Ігор (золото у 2004 році в пневматичному пістолеті, 2 бронзи в 2012 році в пневматичному та малокаліберному пістолеті та бронза в 2021 році в змішаній команді у пневматичному пістолеті разом з Олегом Омельчуком), 6 медалей чемпіонатів світу та 14 нагород з континентальних першостей. 

Нагадаємо, що срібну нагороду Україні на Олімпійських Іграх-2024 приніс нашій країні Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень. 

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Олімпіада Париж українці Олена Костевич Сергій Куліш золото медалі кульова стрільба

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