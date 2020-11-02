У Чумацькому Шляху помітили планету розміром із Землю

Планету помітили ще у 2016 році

Планета-вигнанець розміром з нашу Землю була помічена ще чотири роки тому в сузір'ї Стрільця

Польські астрономи виявили цікаву планету OGLE-2016 BLG-1 928. Вона блукає Чумацьким Шляхом. За своїм розміром вона схожа на Землю або Марс, пише Science Alert.

Так звану планету-сироту або планету-вигнанця знайшли в сузір'ї Стрільця завдяки мікролінзуванню – методу, що дозволяє спостерігати, як неяскраве і невидиме зазвичай небесне тіло спотворює світло іншого об'єкта.

Вчені ще в 2016 році зафіксували найкоротшу подію мікролінзування – 41,5 хвилин.

Раніше всі знайдені планети-вигнанці були в кілька разів важчі за Юпітер, маса якого в 318 разів більша за масу Землі.

Яким чином планети-вигнанці виявляються в міжзоряному просторі, вчені сказати не можуть.

Нагадаємо, що зонд NASA взяв зразки ґрунту з астероїда Бенну.

До слова, SpaceX планує вивести на орбіту новий супутник GPS.

Раніше повідомлялося, що NASA та SpaceX запланували політ приватного пілотованого космічного корабля до Міжнародної космічної станції у межах місії Crew-1 на 14 листопада. Crew-1 вирушить на МКС зі стартового комплексу 39A Космічного центру Кеннеді.

Крім того, Україна планує приєднатися до США та їх першої місії на Марс.

Нагадаємо, що японці планують відправити до Марса апарат з 8К-камерою.

Також, Китай відправив свою першу місію на Марс.

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