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    Фото

    Франківські гімназисти зробили унікальні фото під час параду планет

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    Франківські гімназисти зробили унікальні фото під час параду планет

    Унікальні знимки молодих українців

    6 липня декан фізико-технічного факультету Прикарпатського національного університету Іван Гасюк разом з учнями Української гімназії №1 спостерігав за парадом планет, та зробили декілька унікальних знімків.

    Враженнями від роботи Іван Гасюк поділився на своїй сторінці у фейсбук. Він ділиться, що місяць заважав, бо той повний і яскравий – добряче підсвічував небо та не дозволяв повною мірою насолодитися видом планет.

    «Ми його сфоткали ще завидна. А потім появився величний Юпітер з трьома супутниками (четвертого не розгледіли, він, мабуть, за планетою). Ну і, звичайно, Сатурн зі своїм капелюшком. А потім заховалися від комарів і очікували, коли вийде Марс, проте його зображення розсіювалося хмаринками. Ранкову Венеру проспали… Та все ще попереду, це тільки проба техніки та цікава екскурсія зоряним небом!», – розповідає Гасюк.

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    Франківські гімназисти зробили унікальні фото під час параду планет
    Франківські гімназисти зробили унікальні фото під час параду планет
    Франківські гімназисти зробили унікальні фото під час параду планет
    Франківські гімназисти зробили унікальні фото під час параду планет
    Франківські гімназисти зробили унікальні фото під час параду планет
    Франківські гімназисти зробили унікальні фото під час параду планет
    Франківські гімназисти зробили унікальні фото під час параду планет

    Парад планет — астрономічне явище, при якому кілька планет Сонячної системи виявляються «на одній прямій» від Сонця з розкидом у 20-30°. При цьому вони знаходяться більш-менш близько одна до одної на небесній сфері.
    діти школа українці космос
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