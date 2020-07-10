Франківські гімназисти зробили унікальні фото під час параду планет



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Унікальні знимки молодих українців

6 липня декан фізико-технічного факультету Прикарпатського національного університету Іван Гасюк разом з учнями Української гімназії №1 спостерігав за парадом планет, та зробили декілька унікальних знімків.

Враженнями від роботи Іван Гасюк поділився на своїй сторінці у фейсбук. Він ділиться, що місяць заважав, бо той повний і яскравий – добряче підсвічував небо та не дозволяв повною мірою насолодитися видом планет.

«Ми його сфоткали ще завидна. А потім появився величний Юпітер з трьома супутниками (четвертого не розгледіли, він, мабуть, за планетою). Ну і, звичайно, Сатурн зі своїм капелюшком. А потім заховалися від комарів і очікували, коли вийде Марс, проте його зображення розсіювалося хмаринками. Ранкову Венеру проспали… Та все ще попереду, це тільки проба техніки та цікава екскурсія зоряним небом!», – розповідає Гасюк.

Парад планет — астрономічне явище, при якому кілька планет Сонячної системи виявляються «на одній прямій» від Сонця з розкидом у 20-30°. При цьому вони знаходяться більш-менш близько одна до одної на небесній сфері.