Перший регулярний пілотований політ корабля Crew Dragon стартує 14 листопада



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До складу екіпажу корабля Crew Dragon-1 входять астронавти NASA Майкл Гопкінс, Віктор Гловер, Шенон Вокер й астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень JAXA Соїчі Ногучі

NASA і SpaceX планують здійснити запуск ротаційної місії на МКС

Перший регулярний пілотований політ новітнього американського космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX на Міжнародну космічну станцію (МКС) відбудеться 14 листопада. Про це повідомило у вівторок NASA.

«NASA і SpaceX планують здійснити запуск ротаційної місії на МКС 14 листопада о 19:49 за часом Східного узбережжя США (у ніч на 15 листопада за Києвом) у рамках комерційної програми пілотованих польотів агентства», – йдеться в повідомленні.

До складу екіпажу корабля Crew Dragon-1 входять астронавти NASA Майкл Гопкінс, Віктор Гловер, Шенон Вокер й астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень JAXA Соїчі Ногучі.

Вони приєднаються до членів 64 тривалої експедиції на МКС у складі командира станції космонавта Роскосмосу Сергія Рижикова, космонавта Сергія Кудь-Сверчкова та астронавта NASA Кетлін Рубінс.

Свій перший тестовий політ до МКС з астронавтами на борту Crew Dragon, розроблений компанією SpaceX у рамках комерційного контракту з NASA, здійснив 30 травня. Його було запущено після майже дев'ятирічної перерви в американських пілотованих місіях слідом за закінченням програми польотів американських шатлів.

У рамках тестового польоту корабель доставив на МКС американців Дугласа Герлі та Роберта Бенкена, які пропрацювали там два місяці разом із російськими космонавтами Анатолієм Іванишиним та Іваном Вагнером і астронавтом NASA Крісом Кессіді.

У березні 2019 року такий самий корабель здійснив перший успішний випробувальний політ на станцію в безпілотному режимі.

Як повідомлялося, українсько-американська ракета Alpha полетить у космос наприкінці 2020 року.