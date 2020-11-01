SpaceX планує вивести на орбіту новий супутник GPS

Запуск ракети-носія заплановано на 5 листопада

Компанія Ілона Маска SpaceX планує вивести на орбіту супутник GPS третього покоління Космічних сил США. Про це повідомляється на сайті компанії.

Зазначається, що ракета Falcon 9 має стартувати з космічного комплексу 40 (SLC-40) на мисі Канаверал у Флориді. Сам запуск планують провести в четвер, 5 листопада.

Як повідомляють у компанії, після поділу ступенів SpaceX посадить першу сходинку Falcon 9 на плавучу платформу в Атлантичному океані. При цьому сам космічний апарат розгорнеться на орбіті приблизно через 1 годину 29 хвилин після старту.

Раніше повідомлялося, що NASA та SpaceX запланували політ приватного пілотованого космічного корабля до Міжнародної космічної станції у межах місії Crew-1 на 14 листопада. Crew-1 вирушить на МКС зі стартового комплексу 39A Космічного центру Кеннеді.

Крім того, Україна планує приєднатися до США та їх першої місії на Марс.

Нагадаємо, що японці планують відправити до Марса апарат з 8К-камерою.

Також, Китай відправив свою першу місію на Марс.