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    Події в Україні

    На Закарпатті 10 дітей госпіталізували з менінгококовою інфекцією

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    Всі діти знаходяться в стані середнього ступеня тяжкості - На Закарпатті 10 дітей госпіталізували з менінгококовою інфекцією
    Всі діти знаходяться в стані середнього ступеня тяжкості

    Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів

    Впродовж тижня до лікарні з діагнозом менінгококова інфекція госпіталізували 10 дітей Ужгородського району.

    Перший випадок захворювання на менінгококову інфекцію виявлений 03 березня 2020 року.

    В ДСНС повідомляють, що з сіл Коритняни та Часлівці Ужгородського району до обласної клінічної інфекційної лікарні в період з 3 по 11 березня госпіталізовано з діагнозом менінгококова інфекція 10 дітей 2010 – 2019 років народження.

    Так, з 6 із 10 госпіталізованих дітей є учнями Коритнянської ЗОШ. Всі діти знаходяться в стані середнього ступеня тяжкості. Станом на 14 березня хворі перебувають у КНП «Обласній клінічній інфекційній лікарні» Закарпатської області.

    Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

    Нагадаємо, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. 

    Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

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