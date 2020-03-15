Що робити з фермою, якщо власники захворіли на коронавірус?

Коронавірус, фермерство і продуктові ланцюжки...

Що робити із фермою, коли один-два власники (і вони ж працівники) захворіли на коронавірус? Такими питаннями переймається зараз експертне аграрне середовище в країнах ЄС.

40 гектарів, 50 корів, чоловік і дружина (син) в якості працюючих, хтось із сусідів як найманий працівник для підстраховки (на випадок відпустки або хвороби), частково диверсифіковані джерела доходів. Ви не здивуєтесь, якщо натрапите на таку ферму в Німеччині або Польщі.

Проблема в тому, що цей формат практично не передбачає можливостей самоізоляції у випадку захворювання, так само як і залучення сторонніх працівників в карантинну зону, а «зупинити виробництво» неможливо.

«Занепокоєння», до болі знайоме слово, в країнах ЄС неабияке. Звичайно, є кошти Спільноі аграрної політики, які могли б компенсувати потенційні втрати, але по них і без вірусу згоди немає. Крім цього це не вирішує питання ритмічної роботи продуктових ланцюжків.

Очевидно, що це не єдина можлива імплікація, навіть якщо говорити лише про аграрний сектор. Тому дивуватись жорстким заходам не доводиться.

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