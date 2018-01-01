У Держдумі Росії відреагували на нові санкції США

В Держдумі заявили, що «ніякі санкції нас не залякають», проти все ж обурилися на США

Нові санкції США є ще одним деструктивним кроком, який погіршує ситуацію в російсько-американських відносинах. Про це заявив журналістам голова комітету Держдуми з міжнародних відносин Леонід Слуцький, повідомляє «Риа Новости». «Нові санкції США - ще один деструктивний крок, що погіршує ситуацію в



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В Держдумі заявили, що «ніякі санкції нас не залякають», проти все ж обурилися на США

Нові санкції США є ще одним деструктивним кроком, який погіршує ситуацію в російсько-американських відносинах.

Про це заявив журналістам голова комітету Держдуми з міжнародних відносин Леонід Слуцький, повідомляє «Риа Новости».

«Нові санкції США - ще один деструктивний крок, що погіршує ситуацію в російсько-американських відносинах. Очевидно, що робиться це націлено на власні геополітичні інтереси, недобросовісну конкуренцію і забезпечення переваги на світових ринках», - сказав Слуцький.

Натомість заступник глави Держдуми Сергій Неверов назвав санкції щодо Росії з боку США безпрецедентним тиском.

«Росія впоралася з наслідками того безпрецедентного тиску, який на неї чинився, - завдяки сильному президентові. У Росії величезний потенціал. І поступово, ми бачимо це вже в бюджеті 2018 року, ми знову вийдемо на економічне зростання. І ніякі санкції нас не залякають», - заявив Неверов.

Нагадаємо, що мінфін США у п’ятницю, 26 січня, розширив санкції проти Росії. Зокрема, до списку увійшли 12 компаній, пов'язаних із «Сургутнафтогазом», ПАТ «Силові машини» і «Технопромекспортом».

Також під санкції потрапили заступник міністра енергетики РФ Андрій Черезов, директор департаменту Міненергетики Євген Грабчак і ще 19 громадян Росії і України.

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що поступово санкції охоплюють всіх причетних до встановлення російської окупаційної адміністрації на українській землі.

Водночас на думку експерта Миколи Капітоненка, американський санкційний режим не здатний спричинити тиск на Росію.

Також Курт Волкер висловив думку, що санкції проти РФ не спрацювали.