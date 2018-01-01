Клімкін прокоментував нові санкції США проти РФ

За словами міністра, американські санкції посилюють тиск на РФ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що нові розширені санкції США посилюють тиск на Росію. Про це міністр написав на своїй сторінці у Twitter. «Посилення тиску на Росію - нові санкції США. Поступово санкції охоплюють всіх причетних до встановлення російської окупаційної адміністрації на українській



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Глава МЗС України Павло Клімкін

За словами міністра, американські санкції посилюють тиск на РФ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що нові розширені санкції США посилюють тиск на Росію.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Twitter.

«Посилення тиску на Росію - нові санкції США. Поступово санкції охоплюють всіх причетних до встановлення російської окупаційної адміністрації на українській землі», - зазначив Клімкін.

Посилення тиску на Росію - нові санкції США. Поступово санкції охоплюють всіх причетних до встановлення російської окупаційної адміністрації на українській землі. https://t.co/MXYY1c7FBW — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 січня 2018 р.

Нагадаємо, що мінфін США у п’ятницю, 26 січня, розширив санкції проти Росії. Зокрема, до списку увійшли 12 компаній, пов'язаних із «Сургутнафтогазом», ПАТ «Силові машини» і «Технопромекспортом».

Також під санкції потрапили заступник міністра енергетики РФ Андрій Черезов, директор департаменту Міненергетики Євген Грабчак і ще 19 громадян Росії і України.

Водночас на думку експерта Миколи Капітоненка, американський санкційний режим не здатний спричинити тиск на Росію.

Також Курт Волкер висловив думку, що санкції проти РФ не спрацювали.