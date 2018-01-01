Експерт пояснив, як нові санкції США вплинуть на Росію

На думку профільного експерта, санкції не здатні спричинити тиск на Росію, аби вона змінила свою зовнішню політику

Майбутній американський санкційний режим не здатний спричинити тиск на Росію. Таку думку висловив Микола Капітоненко, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, виконавчий директор Центру дослідження міжнародних відносин, асоційований експерт МЦПД, під час прес-конференції в прес-центрі



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Експерт Микола Капітоненко

На думку профільного експерта, санкції не здатні спричинити тиск на Росію, аби вона змінила свою зовнішню політику

Майбутній американський санкційний режим не здатний спричинити тиск на Росію. Таку думку висловив Микола Капітоненко, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, виконавчий директор Центру дослідження міжнародних відносин, асоційований експерт МЦПД, під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

«Я не думаю, що ці санкції спрацюють. Вони можуть завдати удару по інтересах конкретних олігархів, економічних агентів Росії, можуть створити навіть якісь економічні проблеми в національному масштабі, але вони не здатні спричинити тиск на Росію, аби вона змінила свою зовнішню політику. Вони, як і попередні санкції, дають більше можливостей для нас і дещо менше можливостей для Росії», - коментує експерт.

За словами Миколи Капітоненка, Україні варто змінити підхід до санкційного режиму та розробити план дій на той випадок, якщо введені санкції не матимуть жодного ефекту.

«Треба чітко розуміти, що санкції – це тимчасовий інструмент, що рано чи пізно від них відмовляться, і вони рідко призводять до потрібного ефекту. І в такому випадку, як ми на них сподіваємося, що нам повернуть Крим і відновлять нашу територіальну цілісність, вони не спрацюють точно», - додав він.

Нагадаємо, Мінфін США 29 січня має представити доповідь, що містить відомості про зв'язки представників великого бізнесу з Кремлем.

Причиною створення доповіді став закон «Про протидію супротивникам США за допомогою санкцій» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act), підписаний минулого року президентом Дональдом Трампом. Відповідно до ст. 241 CAATSA, документ повинен містити інформацію про відносини фігурантів списку із президентом Росії Володимиром Путіним, про їх причетність до корупції, чистий капітал та джерела доходу, а також про активи родичів.

Американська влада може ввести персональні санкції проти фігурантів доповіді, а також нові обмеження щодо російських оборонних і розвідувальних підприємств.

Дивиться повне відео з прес-конференції:

Нагадаємо, що мінфін США розширив санкції проти Росії.

Також Курт Волкер висловив думку, що санкції проти РФ не спрацювали.