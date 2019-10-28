У Грузії хакери атакували сайти адміністрації президента і місцевих ЗМІ
У результаті кібератаки у грузинському сегменті інтернету не працювали до двох тисяч сайтів
У Грузії хакери атакували сайт адміністрації президента.
Як повідомляє Суспільний мовник Грузії, під час відкриття веб-сторінки адміністрації президента з'являлася фотографія колишнього глави держави Михайла Саакашвілі з написом I'll be back («Я повернусь»).
Зазначається, що зараз сайт ще не відкривається.
Крім того, хакери здійснили масштабну атаку на низку місцевих ЗМІ.
«Проблеми із сотнями сайтів, включаючи веб-портал Першого каналу Грузії та внутрішню мережу. Грузинське радіомовлення було тимчасово виведене з ладу», — йдеться у повідомленні.
За інформацією пресслужби президента, веб-сторінка часто піддається атакам хакерів.
Як пише видання «Грузія онлайн», в результаті кібератаки у грузинському сегменті інтернету не працювали до двох тисяч сайтів. Протягом декількох годин користувачі не могли зайти на ці веб-сторінки.
Серед сторінок, які зазнали атаки — сайт Тбіліського апеляційного та Зугдідського районного суду, батумського сакребуло (виконавчого комітету) і мерії, адміністрації Кутаїсі, а також неурядової організації «Фонд розвитку ЗМІ».
Міністерство внутрішніх справ Грузії уже розпочало розслідування кібератак за фактом несанкціонованого доступу до комп'ютерної системи.