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    У світі

    У Грузії хакери атакували сайти адміністрації президента і місцевих ЗМІ

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    У Грузії хакери атакували сайти адміністрації президента і місцевих ЗМІ

    У результаті кібератаки у грузинському сегменті інтернету не працювали до двох тисяч сайтів

    У Грузії хакери атакували сайт адміністрації президента.

    Як повідомляє Суспільний мовник Грузії, під час відкриття веб-сторінки адміністрації президента з'являлася фотографія колишнього глави держави Михайла Саакашвілі з написом I'll be back («Я повернусь»).

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    Зазначається, що зараз сайт ще не відкривається.

    Крім того, хакери здійснили масштабну атаку на низку місцевих ЗМІ.

    «Проблеми із сотнями сайтів, включаючи веб-портал Першого каналу Грузії та внутрішню мережу. Грузинське радіомовлення було тимчасово виведене з ладу», — йдеться у повідомленні. 

    За інформацією пресслужби президента, веб-сторінка часто піддається атакам хакерів.

    Як пише видання «Грузія онлайн», в результаті кібератаки у грузинському сегменті інтернету не працювали до двох тисяч сайтів. Протягом декількох годин користувачі не могли зайти на ці веб-сторінки.

    Серед сторінок, які зазнали атаки — сайт Тбіліського апеляційного та Зугдідського районного суду, батумського сакребуло (виконавчого комітету) і мерії, адміністрації Кутаїсі, а також неурядової організації «Фонд розвитку ЗМІ».

    Міністерство внутрішніх справ Грузії уже розпочало розслідування кібератак за фактом несанкціонованого доступу до комп'ютерної системи.

    ЗМІ кібератака Грузія розслідування президент
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