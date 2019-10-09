Віртуальний світ небезпечний. В кіберполіції розповіли, як не стати жертвою хакерів



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Рекомендується використовувати антивірусні програми в постійному режим

Потрібно часто оновлювати операційну систему, зразу ж після того як вийде оновлення

Віртуальний світ не є безпечнішим, ніж реальний, тому кіберполіцейські вирішили дати декілька простих порад, як зробити використання комп’ютера більш безпечним.

Про це йдеться на офіційному сайті Кіберполіції України.

Зазначається, що по-перше, потрібно часто оновлювати операційну систему, зразу ж після того як вийшло оновлення.

Також рекомендується використовувати антивірусні програми в постійному режимі. Їх також потрібно оновлювати.

Крім того, гарантією безпеки є використання виключно ліцензійних програм.

Щодо паролів, то потрібно використовувати тільки надійні комбінації з букв на цифр.