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    Суспільство

    Віртуальний світ небезпечний. В кіберполіції розповіли, як не стати жертвою хакерів

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    Рекомендується використовувати антивірусні програми в постійному режим - Віртуальний світ небезпечний. В кіберполіції розповіли, як не стати жертвою хакерів
    Рекомендується використовувати антивірусні програми в постійному режим

    Потрібно часто оновлювати операційну систему, зразу ж після того як вийде оновлення

    Віртуальний світ не є безпечнішим, ніж реальний, тому кіберполіцейські вирішили дати декілька простих порад, як зробити використання комп’ютера більш безпечним.

    Про це йдеться на офіційному сайті Кіберполіції України.

    Зазначається, що по-перше, потрібно часто оновлювати операційну систему, зразу ж після того як вийшло оновлення.

    Також рекомендується використовувати антивірусні програми в постійному режимі. Їх також потрібно оновлювати.

    Крім того, гарантією безпеки є використання виключно ліцензійних програм.

    Щодо паролів, то потрібно використовувати тільки надійні комбінації з букв на цифр.

    кібератака технології поліція кібербезпека
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