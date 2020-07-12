У Хабаровську другий день відбуваються масові протести проти арешту губернатора (фото, відео)



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12 липня в Хабаровську почалася нова неузгоджена акція протесту Фото: Олександр Колбін/Новая газета

У неділю, 12 липня ввечері в Хабаровську почалася нова неузгоджена акція на підтримку Фургала

У Хабаровську другий день тривають несанкціоновані протести проти арешту губернатора краю Сергія Фургала.

11 липня в Хабаровську, за різними оцінками, на вулиці вийшли від 10 до 40 тисяч осіб. Це наймасовіший мітинг у місті з 1991 року, пише «Новая газета».

Фото: Олександр Колбін/Новая газета

Також несанкціоновані мітинги і хода на підтримку Фургала пройшли у суботу в Комсомольську-на-Амурі, Ніколаєвську-на-Амурі, Амурську і в районних центрах Хабаровського краю.

Два трёхчасовых митинга — это не шутки! Хабаровск ставит рекорды протеста и сразу побивает их один за другим.



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Текстовый тред (материалы свободны от копирайта):https://t.co/oRNcHFbAsO — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) July 12, 2020

У неділю ввечері в Хабаровську почалася нова неузгоджена акція на підтримку Фургала, заарештованого у справі про організацію вбивств бізнесменів, пише місцеве видання «DVhab».

Протестувальники зібралися на площі імені Леніна, звідти вони пішли на Комсомольську площу, а потім – прийшли до будівлі уряду. Рух машин фактично паралізовано, оскільки учасники акції йшли по проїжджій частині.

Приблизне число учасників акції – від однієї тисячі до трьох тисяч, пізніше на вулиці Леніна залишилися приблизно 600 протестувальників.

Це третя хабаровська акція за два дні на підтримку Фургала.

Як повідомляє «Інтерфакс», поліція затримала кількох учасників несанкціонованої акції на підтримку Фургала в неділю на площі імені Леніна біля будівлі уряду краю.

Після попереджень четверо молодих людей затримані поліцейськими. Агентство пише, що один із затриманих перебував у нетверезому стані.

Фургала затримали 9 липня і доставили до Москви. Суд заарештував його на два місяці за підозрою в організації замахів і вбивств підприємців у 2004-2005 роках. Сам губернатор Хабаровського краю провину не визнає.

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