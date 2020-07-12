Путін заявив, що погані стосунки Росії і України не пов’язані з анексією Криму



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«Погані стосунки «рано чи пізно зійдуть» - глава РФ

За його словами, погані стосунки «рано чи пізно зійдуть»

Президент Росії Путін заявив, що погані стосунки України та Росії не пов’язані з анексією українського Криму у 2014 році.

Про це він сказав в ефірі пропагандистського телеканалу «Росія-1», передає агентство ТАСС.

«Те, що у нас відносини зіпсувалися з Україною, з Кримом в принципі не пов’язано», – сказав Путін.

Він також висловив упевненість, що «ця піна (погані відносини двох країн) рано чи пізно зійде».

Росія почала агресію проти України у 2014 році з окупації Кримського півострова, а потім підтримала терористичні дії на Донбасі. Анексія Криму не визнана жодною цивілізованою країною світу, як і «республіки Л/ДНР».

В лютому 2014 року в Крим вдерлися військові без розпізнавальних знаків, керування якими РФ спочатку не визнавала. Пізніше президент Путін заявив, що це були російські військові, таким чином визнавши агресію і порушення міжнародного права.

Нагадаємо, Кремль готується до нової серйозної агресії із застосуванням збройних сил чи компонентів збройних сил, наявних сьогодні в Російської Федерації.

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