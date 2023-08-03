У «Москва-Сіті» знову прозвучав вибух (відео)

За попередньою інформацією, росіянин кинув навчальну гранату в автомобіль

У столиці Росії неподалік ділового центру «Москва-Сіті» невідомий кинув навчальну гранату в автомобіль. Про це повідомляє російський Telegram-канал «112».

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За даними каналу, снаряд вибухнув і вибив шибки. Чоловік з місця події втік. При собі він мав помітний пістолет. Наразі поліція розшукує зловмисника.

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За даними Telegram-каналу Mash, чоловік посварився з водієм машини та став погрожувати йому пістолетом. Той злякався і вибіг із салону, тоді росіянин з гранатою вирішив зіпсувати автомобіль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Москві та області було зафіксовано серію вибухів. Відомо, що дрон долетів до тієї ж вежі, що й попереднього разу. У результаті пошкоджено фасад на рівні 21 поверху. На цьому поверсі вежі IQ-Квартал «Москва-Сіті» знаходиться міністерство економічного розвитку Р

До слова, приміщення центру «Москва-Сіті» у столиці РФ, куди влучили дрони, почали залишати орендарі, які побоюються повторних атак.