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Зеленський повідомив, скільки РФ випустила по Україні дронів від початку вторгнення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський повідомив, скільки РФ випустила по Україні дронів від початку вторгнення
Зеленський подякував воїнам Ізмаїльського прикордонного загону, які разом із морськими підрозділами протидіють російським атакам «Шахедами»
фото скріншот відео

За словами глави держави, значну кількість ворожих безпілотників силам українським силам ППО вдалося збити

Російські окупанти за період повномасштабного вторгнення запустили по території України щонайменше 1961 «Шахед». Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, значну кількість ворожих безпілотників силам українським силам ППО вдалося збити.

«На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше: щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО», – сказав Зеленський.

Президент доручив послам України посилено працювати над збільшення систем ППО в Україні.

«Усі повинні працювати на перемогу, на захист життя і людей, і захист нашої прекрасної України! Ми обов’язково переможемо», – підкреслив глава держави.

Окремо Зеленський подякував воїнам Ізмаїльського прикордонного загону, які разом із морськими підрозділами протидіють російським атакам «Шахедами».

Триває 526-та доба широкомасштабної війни Російської Федерації проти нашої країни. Протягом доби російська федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 по Україні. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони, усі 15 ворожих «шахідів» було знищено. Також ворог завдав 1 ракетного, 47 авіаційних ударів та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. 

Теги: окупанти Володимир Зеленський президент населення ворог безпілотник

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