У горах Італії зірвався фунікулер: чотири загиблих

На борту було 4 пасажири та оператор

Глава регіону Вінченцо Де Лука повідомив, що всі загиблі були туристами

В Італії, в районі гори Файто, обірвався трос фунікулера, внаслідок чого загинули чотири людини, ще один постраждалий перебуває у критичному стані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Il Giornale.

Під час руху фунікулера через негоду обірвався один із тросів канатної дороги, та спрацювала система безпеки, яка одразу ж заблокувала кабіну.

Як зазначають місцеві ЗМІ, обрив тросу відбувся через пориви вітру 70-80 км/год. На борту фунікулера було 4 пасажири (дві пари туристів) і оператор. На місці падіння працювали пожежники, бійці цивільного захисту, карабінери та поліцейські.

Інцидент трапився на висоті близько 1500 метрів у районі гори Файто.

Глава регіону Вінченцо Де Лука повідомив, що всі загиблі були туристами. Він також зазначив, що погодні умови значно ускладнюють роботу рятувальників – на місці густий туман, дощ та сильний вітер. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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«У нас було дві кабіни: з тієї, що знаходилася внизу на висоті 100 метрів, люди були евакуйовані одна за одною. Кабіна на вершині, натомість, мала труднощі: ймовірно, вона спустилася з максимальною швидкістю та врізалася в одну з опор», – заявив Вінченцо Де Лука.

«В результаті аварії загинули 4 людини, дві пари туристів, що підтверджує статус фунікулера, який веде на гору Файто, як важливого туристичного об’єкта для регіону», – додав Де Лука.

У найближчі дні прокуратура Торре Аннунціата відкриє розслідування інциденту.

Як зазначають у виданні, подібна аварія сталася в 1960 році: кабіна відчепилася і впала в порожнечу, спричинивши загибель чотирьох людей.

Нагадаємо, Українці в Італії закликають італійську владу вжити невідкладних заходів у боротьбі з російською пропагандою: закрити канали фейкових новин, офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму та створити національний орган з моніторингу російської дезінформації.