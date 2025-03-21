Головна Світ Економіка
search button user button menu button

ЄС не погодили €5 млрд на боєприпаси для України. Проти дві країни

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
ЄС не погодили €5 млрд на боєприпаси для України. Проти дві країни
Французькі дипломати зазначили, що хоча вони поділяють цілі цієї ініціативи, пріоритетом є реалізація частки ЄС на €18 млрд від кредитного пакета G7 для України
фото: Reuters

Bloomberg: Франція та Італія – це дві найбільші економіки в ЄС після Німеччини

Спробу лідерів Європейського Союзу виділити €5 млрд на боєприпаси для України заблокували Італія і Франція. Як передає «Главком», про це пише Bloomberg з посиланням на європейських дипломатів.

За їхніми даними, саме ці країни затримують прийняття рішень щодо конкретних фінансових обсягів допомоги. А все тому, що Франція та Італія вважають, що ініціатива ще недостатньо опрацьована, і просять більше технічних і фінансових деталей.

Французькі дипломати зазначили, що хоча вони поділяють цілі цієї ініціативи, пріоритетом є реалізація частки ЄС на €18 млрд від кредитного пакета G7 для України.

Джерела Bloomberg зазначають, що Франція та Італія – це дві найбільші економіки в ЄС після Німеччини. Вони не хочуть публічно заявляти про те, скільки грошей готові виділити на допомогу Україні, особливо якщо йдеться про дуже великі суми.

«Якщо ми не можемо прийняти рішення на весь рік, давайте вирішимо хоча б у короткостроковій перспективі», – сказала верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас журналістам, назвавши внесок «реалістичним».

На противагу Італії та Франції прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо підтримав ініціативу з €5 млрд на боєприпаси для України. За його словами, багато країн «не діють належним чином» у контексті зброї українцям.

Водночас інші розкритикували цю ідею за те, що вони рано почали визначати, скільки допомоги мають надати країни, замість того щоб спершу отримати їхню згоду на це. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що таке визначення обсягів допомоги – це «рух у зворотному напрямку».

«Це може створити враження, що хтось робить недостатньо. Але готовність підтримувати Україну є, навіть якщо це зараз важко точно визначити», – сказав Науседа журналістам.

Раніше Європейська комісія виплатила Україні ще €1 млрд в межах кредиту G7, який погашатиметься та обслуговуватиметься за рахунок надходжень від заморожених російських активів.

Загальний внесок ЄС за цією програмою допомоги для України становить €18,1 млрд, а її загальний обсяг становить приблизно €45 млрд. З поточною виплатою загальний обсяг позик, наданих Єврокомісією Україні в рамках цього макрофіну, з початку року сягнув €4 млрд.

Однак Європейський Союз не буде конфісковувати заморожені активи Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deutsche Welle. Зазначається, що відразу кілька країн виступили проти цього рішення.

Читайте також:

Теги: міністр Франція Італія боєприпаси президент Європейський союз Кая Каллас

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент виступив з промовою на саміті «Підтримуй Україну»
Україна готова до обміну полоненими в форматі всіх на всіх – Зеленський
24 лютого, 11:55
Адміністрація Трампа неодноразово заявляла про намір скоротити федеральний апарат, і Маск відкрито підтримував агресивні кроки в цьому напрямку
Звіт або звільнення. Маск висунув свої правила роботи для федеральних працівників США
23 лютого, 12:02
Трамп: Ми не будемо продовжувати боротися
Трамп зробив заяви щодо зустрічі із Зеленським та війни в Україні
1 березня, 02:19
Днями Мелоні та Зеленський обговорювали план дій для закінчення війни гарантованим миром
Мелоні пропонує поширити 5 статтю НАТО на Україну без надання членства в Альянсі
7 березня, 02:13
Прем'єр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон
Британія та Франція разом з Україною хочуть створити новий мирний план
2 березня, 11:53
Італійські оглядачі вважають, що Трамп та його команда «напали» на президента України просто в овальному кабінеті Білого дому
«Трамп напав на Зеленського». Італійська преса виступила на захист України
1 березня, 20:45
Чаус: «Незмінно: Росія – терорист. Терористів треба зупиняти силою»
Росіяни атакували Чернігівщину: пошкоджено виробничий обʼєкт
7 березня, 08:12
Ушаков заявив, що Росія вже передала свою «стурбованість» США
Кремль повідомив, яку позицію щодо перемир'я в Україні росіяни озвучили Трампу
16 березня, 15:21
Зеленський наголосив, що Україна завжди підтримувала позицію не бити по енергетиці
Зеленський прокоментував розмову Трампа з Путіним
18 березня, 22:03

Економіка

ЄС не погодили €5 млрд на боєприпаси для України. Проти дві країни
ЄС не погодили €5 млрд на боєприпаси для України. Проти дві країни
Угода про корисні копалини. Трамп пропонує включити до неї ЗАЕС – FT
Угода про корисні копалини. Трамп пропонує включити до неї ЗАЕС – FT
ЄС відмовився конфісковувати заморожені російські активи – DW
ЄС відмовився конфісковувати заморожені російські активи – DW
Інфляція в Канаді сильно вдарить по гаманцях громадян
Інфляція в Канаді сильно вдарить по гаманцях громадян
Швейцарія відчутно збільшує внесок у відбудову України
Швейцарія відчутно збільшує внесок у відбудову України
Інвестор Tesla вимагає, аби Маск залишив посаду гендиректора
Інвестор Tesla вимагає, аби Маск залишив посаду гендиректора

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Помста за Крупу. Лікарі ліквідованих МСЕК пішли у контрнаступ
190K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 березня: ситуація на фронті
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 березня 2025
20K
Ірина Білик перервала ювілейний тур через складну хворобу: стали відомі деталі
19K
Польща раптово закликала жителів зробити запаси
8486
«Щур», якого впіймав Малюк, заговорив про загрози для свого життя

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
Вчора, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
18 березня, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua