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США розкрили справжню мету зустрічі прем'єрки Італії з Трампом

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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США розкрили справжню мету зустрічі прем'єрки Італії з Трампом
Мелоні матиме зустріч із Трампом
фото: euractiv.com

WSJ: Мелоні зустрінеться з Трампом заради збереження міцного зв'язку США з Європою

Основним завданням майбутньої зустрічі прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні з президентом США Дональдом Трампом є збереження міцного зв'язку між Штатами та Європою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на газету The Wall Street Journal (WSJ).

Зазначається, що глава італійського кабміну позиціонує себе як можливий міст між партнерами по НАТО. «Ширша мета Мелоні – зберегти міцний зв'язок США з Європою, позиціонуючи себе як потенційний міст між західними союзниками», – йдеться в матеріалі.

Автори публікації пишуть, що прем'єр Італії намагалася зберегти прихильність Трампа до Європи, зокрема закликаючи інших європейців не конфліктувати з Вашингтоном. Крім цього, вона не критикувала американського лідера за зближення з Росією, незважаючи на її непохитну підтримку України.

Раніше видання Bloomberg з посиланням на італійських чиновників писало, що Джорджа Мелоні ретельно уникає критики Дональда Трампа, розраховуючи на скасування американських тарифів на товари з Європейського союзу.

До слова, Мелоні заявила, що поки Трамп перебуває при владі, Росія дотримуватиметься мирної угоди з Україною. Однак вона висловила сумніви щодо довгостроковості домовленостей і запитала про те, що відбудеться після закінчення терміну американського президента при владі. Прем'єрка також наголосила, що стабільність після мирної угоди буде частиною політичної спадщини Трампа.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні прибула до Вашингтона перед запланованою зустріччю з президентом США Дональдом Трампом.

Теги: США міністр Дональд Трамп Італія

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