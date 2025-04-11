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Італія офіційно визнала сексуальні послуги економічною діяльністю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Італія офіційно визнала сексуальні послуги економічною діяльністю
Італійські секс-працівники отримали шанс вийти із тіньових заробітків
фото із відкритих джерел

Новий кодекс, який набув в Італії чинності з 1 квітня, дозволяє повіям регулярно сплачувати податки

З 1 квітня повії в Італії можуть офіційно декларувати свою професійну діяльність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Новий кодекс, який набув чинності з 1 квітня, охоплює такі види діяльності, як ескорт-послуги, організація заходів та управління спеціалізованими просторами.

Проституція в Італії знаходиться в «сірій зоні»: окремі особи можуть надавати сексуальні послуги індивідуально, але ця діяльність чітко не регламентована, а організація цих послуг у колективних формах, таких як будинки розпусти, заборонена законом. Однак тепер секс-працівники зможуть використовувати нові коди ATECO, щоб отримати податковий код та спробувати легітимізувати свій статус.

Зазначається, що Національний інститут статистики відніс діяльність секс-працівників до категорії «персональних послуг», поряд з тату-салонами та організаторами вечірок. Хоча раніше можна було реєструвати цю діяльність під різними назвами (наприклад, масажисти), у новій класифікації 2025 року прямо згадується секс-робота відповідно до змін у правилах бухгалтерського обліку Європейського Союзу.

Національний інститут статистики підкреслив, що в італійському контексті до класифікації ATECO буде включено лише юридичні види діяльності. Незаконна діяльність, така як організація мереж проституції, як і раніше, виключається, навіть якщо вона згадується на європейському рівні.

В Італії існує великий тіньовий економічний сектор, обсяг якого 2022 року оцінюється у більш ніж 200 млрд євро – близько 10% ВВП. У такому контексті офіційне включення сексуальних послуг у фіскальну та статистичну систему могло б стати важливим кроком на шляху до прозорості та регулювання цієї галузі.

Нагадаємо, повіям у Бельгії офіційно дозволили йти у відпустку, декрет та отримувати пенсію – набув чинності перший у світі закон, який надає секс-працівникам право підписувати офіційні трудові договори, а також отримувати низку соціальних виплат. 

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Теги: податки проституція робота послуги Італія

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