Прем’єр-міністерка Італії Мелоні прибула до Вашингтона, щоб зустрітись з Трампом

Мелоні та Урсула фон дер Ляєн провели телефонну розмову напередодні цієї зустрічі

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні прибула до Вашингтона перед запланованою зустріччю з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Зустріч Трампа та Мелоні має відбутись у четвер 17 квітня. Вона була спланована на тлі зростаючої напруженості у відносинах між США та Європейським Союзом через торгові суперечки та питання санкцій проти Росії.​

Видання Corriere della Sera зазначило, що Мелоні може сприяти переговорам між Європою і США, щоб уникнути торговельної війни.

«Пропозиція може полягати в поверненні до нульових тарифів, що, ймовірно, наразі є неприйнятним для Трампа. Конкретна мета – домогтися зниження вдвічі: встановити взаємні мита на рівні 10%», – зазначили в італійському уряді, пише газета.

Як пише видання, Мелоні має теплі стосунки з Трампом і це може стати основою для початку конструктивних переговорів між США та ЄС.

Мелоні та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели телефонну розмову у вівторок напередодні зустрічі Мелоні в четвер з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Раніше речник Єврокомісії заявив, що фон дер Ляєн і Мелоні мали «регулярні контакти» напередодні візиту.