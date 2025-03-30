Експрем’єр Італії виконував «секретну місію» на прохання Зеленського – La Repubblica

Колишній прем’єр-міністр Італії Массімо Д'Алема їздив у Китай та Бразилію, щоб обговорити війну в Україні

Експрем’єр Італії Массімо Д'Алема заявив, що виконував дипломатичну місію на прохання президента України Володимира Зеленського. Він відвідав Бразилію та Китай, щоб з’ясувати їхню позицію щодо повномасштабної війни, повідомляє «Главком» із посиланням на La Repubblica.

За словами Д'Алеми, зустріч із президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою виявилася невдалою.

«Лула практично виставив мене за двері, заявивши, що війна в Україні – це проблема американців, і нехай вони самі її вирішують. Він також порадив мені більше цікавитися ситуацією в Палестині», – розповів італійський політик.

Натомість у Китаї Д'Алема мав змістовну бесіду з головою зовнішньополітичного відділу Комуністичної партії Китаю. Чиновник представив пропозицію щодо створення міжнародних миротворчих сил за аналогією з Косово.

На завершення розмови представник Китаю вимовив фразу, яка змусила Д'Алему замислитися:

«Ви перший європеєць, який приїхав поговорити з нами про це. Решта лише просять нас не підтримувати Росію».

Як зазначає La Repubblica, результати цієї «секретної місії» залишаються невідомими. Водночас Д'Алема наголосив, що, на його думку, Китай не можна звинувачувати у війні в Україні.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон висловив надію, що лідер Китаю Сі Цзіньпін зможе відіграти важливу роль у сприянні встановленню миру в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Figaro.

«З огляду на якість його діалогу з Росією, з огляду на мирну ініціативу, з якою він виступив із Бразилією кілька місяців тому, я сподіваюся, що президент Сі Цзіньпін може зіграти дуже активну роль у тому, щоб допомогти нам збудувати цей міцний та довготривалий мир», – сказав Макрон.

Президент Франції вважає, що «Китай має більш ніж законне право зробити це як постійний член Ради Безпеки та враховуючи ініціативи, які були зроблені раніше».