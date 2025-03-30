Головна Світ Політика
search button user button menu button

Експрем’єр Італії виконував «секретну місію» на прохання Зеленського – La Repubblica

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Експрем’єр Італії виконував «секретну місію» на прохання Зеленського – La Repubblica
Результати цієї «секретної місії» залишаються невідомими
колаж glavcom.ua

Колишній прем’єр-міністр Італії Массімо Д'Алема їздив у Китай та Бразилію, щоб обговорити війну в Україні

Експрем’єр Італії Массімо Д'Алема заявив, що виконував дипломатичну місію на прохання президента України Володимира Зеленського. Він відвідав Бразилію та Китай, щоб з’ясувати їхню позицію щодо повномасштабної війни, повідомляє «Главком» із посиланням на La Repubblica.

За словами Д'Алеми, зустріч із президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою виявилася невдалою.

«Лула практично виставив мене за двері, заявивши, що війна в Україні – це проблема американців, і нехай вони самі її вирішують. Він також порадив мені більше цікавитися ситуацією в Палестині», – розповів італійський політик.

Натомість у Китаї Д'Алема мав змістовну бесіду з головою зовнішньополітичного відділу Комуністичної партії Китаю. Чиновник представив пропозицію щодо створення міжнародних миротворчих сил за аналогією з Косово.

На завершення розмови представник Китаю вимовив фразу, яка змусила Д'Алему замислитися:

«Ви перший європеєць, який приїхав поговорити з нами про це. Решта лише просять нас не підтримувати Росію».

Як зазначає La Repubblica, результати цієї «секретної місії» залишаються невідомими. Водночас Д'Алема наголосив, що, на його думку, Китай не можна звинувачувати у війні в Україні.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон висловив надію, що лідер Китаю Сі Цзіньпін зможе відіграти важливу роль у сприянні встановленню миру в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Figaro.

«З огляду на якість його діалогу з Росією, з огляду на мирну ініціативу, з якою він виступив із Бразилією кілька місяців тому, я сподіваюся, що президент Сі Цзіньпін може зіграти дуже активну роль у тому, щоб допомогти нам збудувати цей міцний та довготривалий мир», – сказав Макрон.

Президент Франції вважає, що «Китай має більш ніж законне право зробити це як постійний член Ради Безпеки та враховуючи ініціативи, які були зроблені раніше».

Теги: Володимир Зеленський Китай Бразилія Італія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський підписав закон про створення двох нових судів замість ОАСК
Зеленський підписав закон про створення двох нових судів замість ОАСК
24 березня, 15:39
Олег Шамшур: Ключовим наразі є не питання перемир'я, а питання змісту «мирного плану» Трампа
Посол Олег Шамшур: Путін застосовує до Трампа прийоми радянської дипломатії
21 березня, 15:15
Зеленський: Бої за Мощун проти російських окупантів мали дуже важливе значення для захисту Києва
Зеленський та президент Чехії відвідали село Мощун у третю річницю звільнення
21 березня, 15:06
Масштабний обмін полоненими, розмова Зеленського і Трампа. Головне за 19 березня
Масштабний обмін полоненими, розмова Зеленського і Трампа. Головне за 19 березня
19 березня, 21:04
Зеленський після голосування Ради щодо енергоблоків подякував депутатам, які «зараз підтримали енергетичну незалежність і промисловий розвиток України»
Президент підписав законопроєкт про купівлю реакторів у Болгарії для Хмельницької АЕС
13 березня, 19:54
Після скандалу у Білому домі люди вийшли підтримати Зеленського та Україну
Жителі Нью-Йорка вийшли на Таймс-Сквер на підтримку України (фото, відео)
2 березня, 00:18
На заході були присутні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський
Україна та Велика Британія підписали угоду про позику в 2,6 млрд фунтів
1 березня, 21:36
Зеленський зустрівся з українською громадою у Вашингтоні
Зеленський зустрівся з українською громадою у Вашингтоні
1 березня, 11:33
Російські та американські дипломати зустрічались у Саудівській Аравії 18 лютого
Ексглава МЗС Росії: Переговори в Ер-Ріяді були принизливими для Америки
28 лютого, 17:28

Політика

Експрем’єр Італії виконував «секретну місію» на прохання Зеленського – La Repubblica
Експрем’єр Італії виконував «секретну місію» на прохання Зеленського – La Repubblica
Європа чи Росія? Der Spiegel оцінив, яка сторона сильніша у військовому плані
Європа чи Росія? Der Spiegel оцінив, яка сторона сильніша у військовому плані
Після скандалу з Signal Трамп радився з оточенням, коли звільнити Волца
Після скандалу з Signal Трамп радився з оточенням, коли звільнити Волца
США переорієнтовують армію на стримування Китаю – The Washington Post
США переорієнтовують армію на стримування Китаю – The Washington Post
Після падіння режиму Асада у Сирії сформовано новий уряд
Після падіння режиму Асада у Сирії сформовано новий уряд
Трамп опублікував агітаційний ролик про Гренландію
Трамп опублікував агітаційний ролик про Гренландію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
231K
Чи платить Україна пенсії Януковичу та Азарову? Відповідь Пенсійного фонду
194K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 березня 2025
36K
Колаборанти у колонії дивно відреагували на хвилину мовчання
31K
Дарунок для мами. Дружина нардепа Бойка отримала 19 млн грн від сина
24K
«Дуже сильні психологічні проблеми». Що показало дослідження, проведене в українських школах за кордоном

Новини

30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
МВФ спрогнозував завершення війни в Україні
Вчора, 13:23
Росіяни перекидають ППО і РЕБ із Криму на Херсонщину – АТЕШ
Вчора, 09:42
На Волині лісоруби вирубили дерев на понад 6 млн грн
Вчора, 08:15
29 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Пресконференція Зеленського та поява авіаційної вертикалі. Головне за 28 березня
28 березня, 20:56

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua