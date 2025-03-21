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У Сербії помер ще один постраждалий через обвал даху на вокзалі в Нові Саді

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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У Сербії помер ще один постраждалий через обвал даху на вокзалі в Нові Саді
Обвал даху на вокзалі в Нові Саді стався 1 листопада 2024 року
фото: AP

Після трагедії в Нові Саді  у країні спалахнули протести, які тривають досі

Сьогодні, 21 березня, у Сербії помер юнак, який постраждав під час обвалу даху на залізничному вокзалі в місті Нові Сад. Він став 16-ю жертвою катастрофи, що спричинила масові протести по всій країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

18-річний хлопець був врятований з-під завалів разом із іще двома постраждалими 1 листопада. Медики заявили, що причиною смерті юнака стали отримані ним важкі травми та подальші ускладнення.

Щодо решти врятованих 1 листопада, то один з них так само помер, інший – досі перебуває в лікарні.

Нагадаємо, 1 листопада 2024 року в сербському місті Нові Сад на залізничному вокзалі обвалилася частина зовнішнього даху. До сьогодні жертвами катастрофи вважалися 15 людей.

Зауважимо, що залізничний вокзал у Нові Саді відкрився в липні 2024-го – після реконструкції, яку здійснював китайський підрядник. На момент обвалу у деяких частинах вокзалу ще тривали будівельні роботи.

Після трагедії в Нові Саді у Сербії спалахнули масові протести. Їхні учасники звинувачували чинну владу у корупції та недбалості.

Протести тривають і досі, на їхньому тлі парламент Сербії відправив у відставку уряд Мілоша Вучевича.

Учасники протестних акцій вимагають притягнути до відповідальності президента Александара Вучича. Сам він стверджує, що події у країні нагадують «український Майдан» і що «копія Майдану не пройде».

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Теги: трагедія Сербія протест

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