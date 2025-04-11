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Українська діаспора б'є на сполох: Крим в італійських підручниках належить Росії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Українська діаспора б'є на сполох: Крим в італійських підручниках належить Росії
Українська діаспора б'є тривогу через італійські підручники
фото: glavcom.ua

Олена Кім: Це жахливо: по наростаючий ми бачили, як змінюється представлення України

Під час аналізу понад 60 італійських підручників з географії для 7 класу, виданих у 2010-2024 роках, було зафіксовано серйозні спотворення інформації про Україну. Про це у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком», розповіла віцепрезидентка Спілки українських асоціацій Італії NAU, координаторка ініціативи Stop Propaganda Russа Олена Кім.

«Ми проаналізували більше 60 книг – це підручники з географії 2010-2024 років для 7 класу, коли діти вивчають географію Європи. Це жахливо: по наростаючий ми бачили, як змінюється представлення України. У жодному підручнику не вказано, що було порушено міжнародне законодавство і Крим анексований. У багатьох підручниках з 2022 року Крим позначений як російська територія», – стверджує Олена Кім.

Також, за словами Кім, у деяких підручниках подається неправдива інтерпретація ситуації на Донбасі.

«У деяких є неправдива історія із ситуацією на Донбасі: у деяких підручниках пишуть, що нібито це війна всередині України між українцями російськомовними і україномовними», – сказала віцепрезидентка Спілки українських асоціацій Італії NAU.

До слова, у Польщі, де проживає значна кількість українських дітей, досі немає українського компоненту у шкільній освіті. За словами голови організації «Євромайдан-Варшава» та фонду Stand with Ukraine Наталії Панченко, це створює загрозу втрати національної ідентичності серед молодого покоління.

«У Польщі досі немає українського компоненту у школах. А в країні перебуває шалена кількість українських дітей, які не вчаться писати, читати українською мовою, не вчать історії, географії України», – наголошує Панченко.

Також президент Києво-Могилянської академії та ексміністр освіти Сергій Квіт наголосив, що наразі громадські організації, батьки та представники діаспори мають допомагати тримати зв'язок з українськими школярами, які навчаються за кордоном. Також працювати з нашими дітьми має новостворене Міністерство об’єднання.

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Теги: Крим Італія діаспора

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