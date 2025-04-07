Мелоні готує зустріч із Трампом: медіа назвали головну мету

Мелоні може сприяти переговорам між Європою і США, щоб уникнути торговельної війни

Медіа: Мелоні має теплі стосунки з Трампом і це може стати основою для початку конструктивних переговорів між США та ЄС

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні має намір зустрітися з президентом США Дональдом Трампом 16 квітня у Вашингтоні, щоб обговорити мита проти Європейського Союзу. Як передає «Главком», про це пише видання Corriere della Sera.

Як заявили в уряді, Мелоні може сприяти переговорам між Європою і США, щоб уникнути торговельної війни.

«Пропозиція може полягати в поверненні до нульових тарифів, що, ймовірно, наразі є неприйнятним для Трампа. Конкретна мета – домогтися зниження вдвічі: встановити взаємні мита на рівні 10%», – зазначили в італійському уряді, пише газета.

Зазначається, що Мелоні не має чіткого мандату від ЄС, однак президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн має всі підстави сподіватися на успішну двосторонню зустріч Мелоні і Трампа 16 квітня.

Як пише видання, Мелоні має теплі стосунки з Трампом і це може стати основою для початку конструктивних переговорів між США та ЄС.

Прем'єрка поспілкується з фон дер Ляєн напередодні візиту до США і може зустрітися з нею після повернення з Вашингтона, пише видання.

«Побоювання деяких європейських лідерів, що Мелоні в Овальному кабінеті намагатиметься виторгувати «знижки» виключно для Італії (у конкретних секторах, таких як агробізнес), схоже, не мають під собою жодних підстав. Незважаючи на те, що Ліга відкрито закликає до цього, стратегія ведення переговорів за межами периметру ЄС вважається нездійсненною», – відзначає газета.

До слова, Джорджа Мелоні вважає, що до наступної зустрічі «Коаліції охочих» щодо підтримки України мають долучитися Сполучені Штати. Як передає «Главком», про це вона сказала після паризької зустрічі лідерів країн щодо підтримки України, повідомляє ANSA.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.

До слова, президент США заявив, що реакція Китаю на запровадження нових американських тарифів стала причиною призупинення угоди щодо продажу застосунку TikTok та його подальшого функціонування на території Америки. Також Трамп заявив, що іноземним урядам доведеться заплатити «багато грошей», щоб скасувати нові тарифи, які він назвав «ліками».