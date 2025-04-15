У російському Курську пролунали потужні вибухи: головне за ніч

Внаслідок дронової атаки у Курську виникли пожежі

Курськ у Росії атаковано безпілотниками, Трамп відповів на питання про санкції проти Росії, демократи США хочуть підтримати Україну, а у Каліфорнії стався потужний землетрус. «Главком» зібрав головні події ночі проти 15 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Вибухи у Курську

У ніч на 15 квітня у Росії пролунали вибух. Як стало відомо з російських телеграм-каналів, під атакою дронів опинився Курськ, повідомляє «Главком».

Місцеві жителі повідомляють про активну роботу систем протиповітряної оборони в місті. За їхніми словами, перші вибухи пролунали в районі селища Роздолля.

Внаслідок роботи російських засобів РЕБ один із дронів влучив у верхні поверхи житлової багатоповерхівки. На місці події спостерігається задимлення, а в соціальних мережах з’явилися фото та відео з пошкодженим фасадом будівлі.

Трамп відповів, чи запровадить санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість запровадження нових санкцій проти Росії після ракетних ударів по Сумах. Його відповідь пролунала під час зустрічі з президентом Сальвадора Наїбом Букеле, повідомляє «Главком».

На запитання журналіста щодо перспектив додаткових обмежень проти Москви, Трамп заявив, що вже вживав санкційних заходів щодо Росії. Він згадав про газогін Північний потік 2, наголосивши:

«Я вже запровадив санкції проти Росії. Якщо ви пам’ятаєте Північний потік 2. Це був великий трубопровід, який проходить через Європу».

Законопроєкт про підтримку України

У Палаті представників Конгресу США демократи запропонували законопроєкт, що передбачає посилену підтримку України та запровадження жорстких санкцій проти Росії. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела, передає «Главком».

Метою законопроєкту є забезпечення довгострокового фінансування оборонних потреб України, допомоги у післявоєнній відбудові, а також економічного тиску на Росію через розширення санкцій.

Reuters нагадує, що ініціатива була подана через два тижні після спільної пропозиції демократів і республіканців у Сенаті щодо санкцій, які можуть бути застосовані до Росії в разі її відмови брати участь у мирних переговорах з Україною.

Землетрус у Каліфорнії

14 квітня на півдні американського штату Каліфорнія стався землетрус магнітудою 5,2. Про це інформує CNN із посиланням на Геологічну службу США, передає «Главком».

Підземні поштовхи були зафіксовані близько 10-ї години ранку за місцевим часом. Епіцентр землетрусу знаходився за кілька км на південь від одного з населених пунктів неподалік кордону зі Мексикою, на глибині приблизно 13 км.

Після основного удару було зафіксовано низку афтершоків меншої сили. Влада міста Сан-Дієго повідомила, що серйозних руйнувань не виявлено.

Духовний радник Трампа засудив ракетну атаку РФ

Духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс жорстко засудив ракетну атаку Росії на Суми, яка сталася 13 квітня. Про це він написав у соціальній мережі Х, повідомляє «Главком».

«Ось чому я назвав Путіна злом... Як пастор і миротворець, я рішуче засуджую жахливе бомбардування Росією церкви в Сумах у Вербну неділю – день, присвячений молитві й духовному оновленню для християн усього світу», – зазначив Бернс.

За його словами, атака, спрямована проти мирних парафіян, які зібралися для відзначення релігійного свята, є прямим нападом на віру, людяність і святість життя.