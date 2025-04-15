Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У російському Курську пролунали потужні вибухи: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У російському Курську пролунали потужні вибухи: головне за ніч
У Росії внаслідок атаки дронів виникли пожежі
фото: соціальні мережі

Внаслідок дронової атаки у Курську виникли пожежі

Курськ у Росії атаковано безпілотниками, Трамп відповів на питання про санкції проти Росії, демократи США хочуть підтримати Україну, а у Каліфорнії стався потужний землетрус. «Главком» зібрав головні події ночі проти 15 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Вибухи у Курську

У ніч на 15 квітня у Росії пролунали вибух. Як стало відомо з російських телеграм-каналів, під атакою дронів опинився Курськ, повідомляє «Главком».

Місцеві жителі повідомляють про активну роботу систем протиповітряної оборони в місті. За їхніми словами, перші вибухи пролунали в районі селища Роздолля.

Внаслідок роботи російських засобів РЕБ один із дронів влучив у верхні поверхи житлової багатоповерхівки. На місці події спостерігається задимлення, а в соціальних мережах з’явилися фото та відео з пошкодженим фасадом будівлі.

Трамп відповів, чи запровадить санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість запровадження нових санкцій проти Росії після ракетних ударів по Сумах. Його відповідь пролунала під час зустрічі з президентом Сальвадора Наїбом Букеле, повідомляє «Главком».

На запитання журналіста щодо перспектив додаткових обмежень проти Москви, Трамп заявив, що вже вживав санкційних заходів щодо Росії. Він згадав про газогін Північний потік 2, наголосивши:

«Я вже запровадив санкції проти Росії. Якщо ви пам’ятаєте Північний потік 2. Це був великий трубопровід, який проходить через Європу».

Законопроєкт про підтримку України

У Палаті представників Конгресу США демократи запропонували законопроєкт, що передбачає посилену підтримку України та запровадження жорстких санкцій проти Росії. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела, передає «Главком».

Метою законопроєкту є забезпечення довгострокового фінансування оборонних потреб України, допомоги у післявоєнній відбудові, а також економічного тиску на Росію через розширення санкцій.

Reuters нагадує, що ініціатива була подана через два тижні після спільної пропозиції демократів і республіканців у Сенаті щодо санкцій, які можуть бути застосовані до Росії в разі її відмови брати участь у мирних переговорах з Україною.

Землетрус у Каліфорнії

14 квітня на півдні американського штату Каліфорнія стався землетрус магнітудою 5,2. Про це інформує CNN із посиланням на Геологічну службу США, передає «Главком».

Підземні поштовхи були зафіксовані близько 10-ї години ранку за місцевим часом. Епіцентр землетрусу знаходився за кілька км на південь від одного з населених пунктів неподалік кордону зі Мексикою, на глибині приблизно 13 км.

Після основного удару було зафіксовано низку афтершоків меншої сили. Влада міста Сан-Дієго повідомила, що серйозних руйнувань не виявлено.

Духовний радник Трампа засудив ракетну атаку РФ

Духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс жорстко засудив ракетну атаку Росії на Суми, яка сталася 13 квітня. Про це він написав у соціальній мережі Х, повідомляє «Главком».

«Ось чому я назвав Путіна злом... Як пастор і миротворець, я рішуче засуджую жахливе бомбардування Росією церкви в Сумах у Вербну неділю – день, присвячений молитві й духовному оновленню для християн усього світу», – зазначив Бернс.

За його словами, атака, спрямована проти мирних парафіян, які зібралися для відзначення релігійного свята, є прямим нападом на віру, людяність і святість життя.

Теги: законопроєкт землетрус Дональд Трамп санкції вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Державний секретар США Марко Рубіо та Дональд Трамп
Росія маніпулює миром: Вашингтон має зрозуміти, як його дурять
26 березня, 21:58
Білл Гейтс виступив на захист ВООЗ та USAID
Мільярдер закликав Білий дім змінити ставлення до програм з охорони здоров’я
18 березня, 15:59
Трамп: будь-яка країна, яка купує нафту чи газ у Венесуели, буде змушена платити мито
Трамп пригрозив ввести 25% мита країнам, які купують газ і нафту у Венесуели
24 березня, 19:24
У Дніпрі після вибухів виникли пожежі
Росія атакувала дронами Харків та Дніпро: головне за ніч
27 березня, 05:46
Руйнування внаслідок землетрусу у М’янмі
У М’янмі внаслідок землетрусу загинуло майже 700 людей
29 березня, 06:35
Начальник Лівобережної адміністрації Юрій Федько постраджав внаслідок вибуху авто
Вибух авто посадовця на Дніпропетровщині: що відомо про стан Юрія Федька
4 квiтня, 11:57
На місці вибуху працювали слідчо-оперативна група, вибухотехнікі та медики
Вибух на столичному ринку «Юність»: поліція знайшла уламки гранати (фото)
3 квiтня, 14:09
Трамп: Нам доведеться почекати і подивитися, що станеться з Китаєм
Трамп заявив, що угода щодо TikTok досі можлива
10 квiтня, 03:27
Представники Wild animals зауважили, що цієї жахливої втрати могло б не статися
Вибух дрона вбив зайченят у Центрі порятунку диких тварин
10 квiтня, 17:35

Соціум

У російському Курську пролунали потужні вибухи: головне за ніч
У російському Курську пролунали потужні вибухи: головне за ніч
У Каліфорнії стався потужний землетрус
У Каліфорнії стався потужний землетрус
У Росії пролунали вибухи: Курськ опинився під атакою дронів
У Росії пролунали вибухи: Курськ опинився під атакою дронів
Духовний радник Трампа засудив ракетну атаку Росії на Суми
Духовний радник Трампа засудив ракетну атаку Росії на Суми
Північна Корея будує найбільший військовий корабель в своєму арсеналі – CNN
Північна Корея будує найбільший військовий корабель в своєму арсеналі – CNN
Названо найкращі аеропорти світу 2025 року: рейтинг
Названо найкращі аеропорти світу 2025 року: рейтинг

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 квітня 2025
38K
Гімнаст Ковтун, який змінив громадянство, поскаржився на українців
29K
Удар Росії по Сумах. Митрополит УПЦ МП дав приклад Онуфрію, як треба реагувати
17K
Готелі у Туреччині панікують: дві країни масово переманюють туристів
13K
Втрати ворога станом на 14 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
Вчора, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
Вчора, 21:24
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 квiтня, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua