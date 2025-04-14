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Готелі у Туреччині панікують: дві країни масово переманюють туристів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Готелі у Туреччині панікують: дві країни масово переманюють туристів
Туреччині все важче конкурувати на туристичному ринку
фото із відкритих джерел

Греція і Єгипет стають головними країнами, які обирають туристи замість звичної Туреччини

Туристи масово відмовляються від Туреччини заради двох нових дешевших місць відпочинку. Про це заявили інсайдери – представники місцевого турбізнесу, які побоюються провалу літнього туристичного сезону 2025 року, повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Express.

Британське видання Express процитувало заяву турецьких експертів, які виділили кілька країн, які активно працюють над переманюванням у Туреччини як іноземних туристів, так і самих турків, які шукають більш адекватні за ціною курорти.

Насамперед провідний консультант Асоціації турецьких туристичних агенцій Хаміт Кук назвав Грецію. Вона ще минулого сезону створила спеціальну візову схему для туристів із Туреччини, які бажають відвідати її острови.

«Внутрішні туристи (йдеться про громадян Туреччини, – «Главком»), які постраждали від надхмарної інфляції в Туреччині, зазнали спокуси перетнути Середземне море і вирушити до Греції, яка створила для них спеціальну візову схему», – зазначили з цього приводу журналісти.

З наближенням сезону літніх відпусток деякі інші країни можуть приєднатися до Греції, намагаючись заманити туристів, які раніше обирали Анталію та Кемер, пояснив Хаміт Кук. За його словами, головним конкурентом для турецької туристичної індустрії може цілком виступити ще одна держава: «Єгипет може вийти на перший план у цьому відношенні». 

«Турецькі туристи виявляли інтерес до Єгипту протягом цієї зими. Дубай також став популярним напрямком. Інші балканські країни, такі як Боснія та Албанія, можуть (спробувати залучити турецьких туристів, – «Главком»)», – сказав Хаміт Кук.

Також він зазначив, що для іноземних туристів із середнім та високим рівнем доходу серйозну конкуренцію Туреччини становитиме здебільшого Іспанія та Греція. «Раніше ми мали багато переваг у конкуренції з цими країнами. Тепер же рівні умови конкуренції», – додав Хаміт Кук.

«Туристи, які шукають недорогий відпочинок, можуть віддати перевагу Тунісу замість Туреччини», – прогнозує провідний консультант Асоціації турецьких туристичних агенцій. 

Нагадаємо, цього сезону в Туреччині побоюються, що їхні готелі стануть ще більше недоступними і міграція внутрішніх туристів продовжиться. Інфляція, яка відлякала туристів, зовсім не зупинилася – ціни, які лякали і торік, у готелях та ресторанах зросли ще на 64%. Як заявив Мехмет Ішлер, віцепрезидент Федерації готелів Туреччини (TÜROFED), Туреччина втратила свою роль країни з доступним відпочинком і на внутрішньому, і на зовнішньому ринку.

До слова, у Туреччині мають закритися 17% від усіх готелів у країні. В основному це зачепить місто Стамбул, але постраждають і популярні у туристів курорти. 

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Теги: Іспанія туризм Стамбул відпочинок Греція Єгипет Туреччина інфляція

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