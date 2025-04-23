У столиці Туреччини стався потужний землетрус

Перші підземні поштовхи у Стамбулі відчули близько 14:38 (за місцевим часом)

За першими оцінками, обійшлося без жертв

У середу, 23 квітня, у деяких містах Туреччини зафіксували землетрус магнітудою 6,2. Особливо підземні поштовхи відчувалися у Стамбулі. Як передає «Главком», про це повідомляє İmece Gazetesi.

Зазначається, що перші підземні поштовхи у Стамбулі відчули близько 14:38 (за місцевим часом). Управління з надзвичайних ситуацій оголосило, що епіцентр землетрусу знаходився біля берегів Мармурового моря.

Землетрус також відчувався в Коджаелі, Ялові, Текірдазі, Бурсі та Сакар'ї, але особливо в Стамбулі. Підземні поштовхи спричинили короткочасну паніку, що змусила громадян вийти на вулиці.

Приблизний епіцентр землетрусу скриншот карти

За першими оцінками, обійшлося без жертв, але в деяких регіонах з'явилися тріщини у стінах будівель, а також були пошкоджена низка старих будівель.

До слова, у Румунії ввечері 21 квітня було зафіксовано підземні поштовхи магнітудою чотири.

Нагадаємо, на півночі Чилі стався землетрус магнітудою 5,7. Епіцентр землетрусу був приблизно за 80 км на південь від Сан-Педро-де-Атакама, у регіоні Антофагаста, на глибині 178 км.

Чилі розташована в сейсмічно активному регіоні, де Тихоокеанська та Південноамериканська тектонічні плити взаємодіють, що часто призводить до землетрусів різної сили.​

Як відомо, 28 березня у М’янмі стався потужний землетрус магнітудою 7,4. Поштовхи також були у Таїланді. Тоді загинули декілька тисяч людей.

Землетрус став найсильнішим у М'янмі за останні сто років. У країні внаслідок підземних поштовхів зруйновані як стародавні пагоди, так і сучасні будівлі.

До слова, на півдні американського штату Каліфорнія стався землетрус магнітудою 5,2. Епіцентр землетрусу був за кілька км на південь від одного з населених пунктів неподалік кордону зі Мексикою, на глибині приблизно 13 км.