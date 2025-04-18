Про постраждалих внаслідок землетрусу інформація відсутня

На півночі Чилі стався землетрус магнітудою 5,7. Як інформує «Главком», про це повідомляє Reuters з посиланням на Німецький дослідницький центр геонаук (GFZ).

Епіцентр землетрусу був приблизно за 80 км на південь від Сан-Педро-де-Атакама, у регіоні Антофагаста, на глибині 178 км.

Чилі розташована в сейсмічно активному регіоні, де Тихоокеанська та Південноамериканська тектонічні плити взаємодіють, що часто призводить до землетрусів різної сили.​

Місцева влада продовжує моніторинг ситуації та закликає населення дотримуватися заходів безпеки.

Як відомо, 28 березня у М’янмі стався потужний землетрус магнітудою 7,4. Поштовхи також відчувалися у Таїланді. Загинули декілька тисяч людей.

Цей землетрус був найсильнішим у М'янмі за останні сто років. У країні внаслідок підземних поштовхів зруйновані як стародавні пагоди, так і сучасні будівлі.

Днями на півдні американського штату Каліфорнія стався землетрус магнітудою 5,2.

Підземні поштовхи були зафіксовані близько 10-ї години ранку за місцевим часом. Епіцентр землетрусу знаходився за кілька км на південь від одного з населених пунктів неподалік кордону зі Мексикою, на глибині приблизно 13 км.