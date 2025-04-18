Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На півночі Чилі​ стався землетрус магнітудою 5,7

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
На півночі Чилі​ стався землетрус магнітудою 5,7
фото ілюстративне

Про постраждалих внаслідок землетрусу інформація відсутня

На півночі Чилі стався землетрус магнітудою 5,7. Як інформує «Главком», про це повідомляє Reuters з посиланням на Німецький дослідницький центр геонаук (GFZ).

Епіцентр землетрусу був приблизно за 80 км на південь від Сан-Педро-де-Атакама, у регіоні Антофагаста, на глибині 178 км.

Чилі розташована в сейсмічно активному регіоні, де Тихоокеанська та Південноамериканська тектонічні плити взаємодіють, що часто призводить до землетрусів різної сили.​

Місцева влада продовжує моніторинг ситуації та закликає населення дотримуватися заходів безпеки.

Як відомо, 28 березня у М’янмі стався потужний землетрус магнітудою 7,4. Поштовхи також відчувалися у Таїланді. Загинули декілька тисяч людей.

Цей землетрус був найсильнішим у М'янмі за останні сто років. У країні внаслідок підземних поштовхів зруйновані як стародавні пагоди, так і сучасні будівлі.

Днями на півдні американського штату Каліфорнія стався землетрус магнітудою 5,2. 

Підземні поштовхи були зафіксовані близько 10-ї години ранку за місцевим часом. Епіцентр землетрусу знаходився за кілька км на південь від одного з населених пунктів неподалік кордону зі Мексикою, на глибині приблизно 13 км.

Читайте також:

Теги: землетрус Чилі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії внаслідок атаки дронів виникли пожежі
У Курську пролунали потужні вибухи: головне за ніч
15 квiтня, 05:44
Каміння впало на дорогу внаслідок землетрусу
У Каліфорнії стався потужний землетрус
15 квiтня, 05:06
Сильний землетрус, який відбувся у М'янмі в п'ятницю, 28 березня, призвів до значних руйнувань
У М'янмі через землетрус загинуло понад 2 тис. людей
31 березня, 17:52
Щонайменше 139 осіб вважаються зниклими безвісти
Кількість загиблих від землетрусу в М'янмі перевищила 1600 осіб
29 березня, 17:42
Кількість загиблих у М'янмі перевищила 1000 осіб
Кількість жертв через землетрус у М’янмі вже перевищила 1 тис. осіб
29 березня, 08:42
Руйнування внаслідок землетрусу у М’янмі
У М’янмі внаслідок землетрусу загинуло майже 700 людей
29 березня, 06:35
У селищі неподалік міста Мандалай у Мʼянмі з-під завалів дістали 20-25 тіл, багато постраждалих доставили до міської та районної лікарень
Землетрус у Таїланді та М’янмі: відомо про сотні загиблих
28 березня, 22:05
Зруйнована будівля після сильного землетрусу
Таїланд здригнувся від потужного землетрусу (відео)
28 березня, 09:48
Підземні поштовхи зачепили території, які розташовані за понад 26 км від ядерного об'єкта
В Ірані стався землетрус поблизу ядерного об'єкта
21 березня, 21:46

Соціум

Опитування показало, скільки американців вважають Росію ворогом
Опитування показало, скільки американців вважають Росію ворогом
NYP розкрила суму гонорару за публічний виступ експрезидента Джо Байдена
NYP розкрила суму гонорару за публічний виступ експрезидента Джо Байдена
На півночі Чилі​ стався землетрус магнітудою 5,7
На півночі Чилі​ стався землетрус магнітудою 5,7
Смертельна стрілянина у Флориді: поліція підозрює у злочині 20-річного студента
Смертельна стрілянина у Флориді: поліція підозрює у злочині 20-річного студента
ХАМАС відкидає тимчасове перемир’я та вимагає всеосяжну угоду з Ізраїлем
ХАМАС відкидає тимчасове перемир’я та вимагає всеосяжну угоду з Ізраїлем
У горах Італії зірвався фунікулер: чотири загиблих
У горах Італії зірвався фунікулер: чотири загиблих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 квітня 2025
39K
Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони
20K
Чистий четвер: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка
18K
Надання Україні Taurus: Британія звернулась до Німеччини
12K
Ліквідація ЗСУ ексгравця молодіжної збірної України з футзалу: стали відомі деталі

Новини

США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Сьогодні, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
Вчора, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
Вчора, 14:04
Російське місто Шуя під атакою дронів
Вчора, 04:18
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
16 квiтня, 14:09

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua