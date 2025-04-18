На півночі Чилі стався землетрус магнітудою 5,7
Про постраждалих внаслідок землетрусу інформація відсутня
На півночі Чилі стався землетрус магнітудою 5,7. Як інформує «Главком», про це повідомляє Reuters з посиланням на Німецький дослідницький центр геонаук (GFZ).
Епіцентр землетрусу був приблизно за 80 км на південь від Сан-Педро-де-Атакама, у регіоні Антофагаста, на глибині 178 км.
Чилі розташована в сейсмічно активному регіоні, де Тихоокеанська та Південноамериканська тектонічні плити взаємодіють, що часто призводить до землетрусів різної сили.
Місцева влада продовжує моніторинг ситуації та закликає населення дотримуватися заходів безпеки.
Як відомо, 28 березня у М’янмі стався потужний землетрус магнітудою 7,4. Поштовхи також відчувалися у Таїланді. Загинули декілька тисяч людей.
Цей землетрус був найсильнішим у М'янмі за останні сто років. У країні внаслідок підземних поштовхів зруйновані як стародавні пагоди, так і сучасні будівлі.
Днями на півдні американського штату Каліфорнія стався землетрус магнітудою 5,2.
Підземні поштовхи були зафіксовані близько 10-ї години ранку за місцевим часом. Епіцентр землетрусу знаходився за кілька км на південь від одного з населених пунктів неподалік кордону зі Мексикою, на глибині приблизно 13 км.
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