У Японії викинуто на берег чотирьох китів після землетрусу (відео)

Потужний землетрус поблизу Камчатки спричинив цунамі

У Японії на узбережжі міста Татеяма виявили чотирьох китів, яких викинуло на берег після потужного землетрусу, що стався 30 липня біля російського півострова Камчатка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mirror.

Це був шостий за силою землетрус в історії, а спричинене ним цунамі накрило частини Курильських островів, північного японського острова Хоккайдо та Гаваїв.

🌊Землетрус у Тихому океані. Цунамі викинуло на берег японського міста Татеяма чотирьох китів pic.twitter.com/st3tW5wlVb — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 30, 2025

Як повідомляє видання, момент викидання китів потрапив у пряму трансляцію.

Зазначається, що такі випадки можуть бути спричинені раптовими змінами рівня води та течій під час цунамі.

Нагадаємо, потужний землетрус 8.8 балів поблизу Камчатки спричинив цунамі. На східному узбережжі Камчатки було зафіксовано хвилі заввишки 3-4 м. Японія та Гаваї оголосили евакуацію прибережних регіонів.