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Кремль відреагував на смерть міністра транспорту, якого нещодавно звільнив Путін

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Кремль відреагував на смерть міністра транспорту, якого нещодавно звільнив Путін
Речник Путіна назвав інформацію про смерть російського чиновника «трагічною та сумною»
фото з відкритих джерел

Вчора, 7 липня, заявилася інформація, що ексміністр Роман Старовойт наклав на себе руки

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не відреагував публічно на смерть ексміністра транспорту Романа Старовойта, оскільки триває слідство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника російського диктатора Дмитра Пєскова.

Посадовець відмовився детально коментувати смерть чиновника, якого вранці 7 липня звільнив Володимир Путін, а вже через декілька годин зʼявилася інформація про смерть Старовойта. Водночас журналісти поцікавилися у речника Путіна, чому Кремль не висловив співчуття з приводу загибелі Старовойта.

«У цьому випадку я не хотів би нічого коментувати на цю тему. Зрозуміло, президенту було негайно про це докладено. І, звичайно ж, інформація такого роду, вона завжди така трагічна та сумна», – каже речник Кремля.

На уточнювальне запитання, наскільки у Кремлі були шоковані самою послідовністю подій Пєсков відповів, що такий інцидент «не може не шокувати». «Слухайте, це не може не шокувати. Звичайно, це шокувало і нас. Але йде слідство, і це слідство покликане відповісти на всі питання. Поки воно йде, можна міркувати, але це, скажімо, можуть робити представники ЗМІ, політологи і таке інше, але це не з руки робити нам», – повідомив речник російського диктатора.

Нагадаємо, ексміністр транспорту Росії Роман Старовойт наклав на себе руки. Це сталося після того, як кремлівський диктатор Володимир Путін підписав указ про його відставку. Смерть колишнього посадовця підтвердила офіційна представниця Слідчого комітету Росії Світла Петренко. Слідство встановлює обставини смерті, основна версія самогубство. Тіло Старовойта було знайдено в автомобілі з вогнепальним пораненням.

До слова, російські пропагандисти стали «розжовувати» тему загадкової смерті ексміністра транспорту Росії Романа Старовойта, який нібито наклав на себе руки після того, як кремлівський диктатор Володимир Путін підписав указ про його відставку. Деякі Telegram-канали пишуть, що проти Старовойта велося розслідування щодо його причетності до розкрадань при будівництві фортифікаційних споруд на Курщині. І його могли вбити задля того, щоб він не дав покази проти інших учасників справи.

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Теги: самогубство Дмитро Пєсков росія

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