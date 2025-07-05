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Атака на Харківщину: постраждали 11 людей, з них дві дитини (фото)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Атака на Харківщину: постраждали 11 людей, з них дві дитини (фото)
Внаслідок російської атаки постраждали 11 людей
фото: ДСНС

Харківщина: Російські війська завдали масованого удару БпЛА по Чугуєву, 11 постраждалих, є діти

У ніч на 5 липня 2025 року російські окупаційні війська здійснили масовану атаку безпілотними літальними апаратами по місту Чугуїв на Харківщині. Внаслідок цього удару постраждали 11 людей, серед яких двоє дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Атака на Харківщину: постраждали 11 людей, з них дві дитини (фото) фото 1
фото: ДСНС

Рятувальні служби негайно прибули на місце подій для ліквідації наслідків обстрілу. На одному з об'єктів міста виникла масштабна пожежа, над гасінням якої працюють пожежники.

Атака на Харківщину: постраждали 11 людей, з них дві дитини (фото) фото 2
фото: ДСНС
Атака на Харківщину: постраждали 11 людей, з них дві дитини (фото) фото 3
фото: ДСНС

За іншою адресою, внаслідок влучання БпЛА, пошкоджень зазнали поштове відділення та недіюча будівля, де також спалахнула пожежа. Полум'я було оперативно приборкано вогнеборцями. Окрім того, пошкоджені приватні будинки та легковий транспорт. 

До ліквідації наслідків атаки було залучено значні сили та засоби Державної служби України з надзвичайних ситуацій: 93 рятувальники та 29 одиниць техніки, включно з піротехніками, медиками та пожежним потягом.

Нагадаємо, у ніч на 5 липня російська окупаційна армія атакує Україну «шахедами». Вже є влучання на Харківщині та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

За інформацією Синєгубова, є влучання ворожого безпілотника в місті Чугуїв на Харківщині. Попередньо, через атаку є троє постраждалих, серед яких 12-річний хлопчик.

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Теги: ДСНС діти обстріл росія Харківщина

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