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Афганістан – «могила для росіян»: Росія обурена гімном «Талібану»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Афганістан – «могила для росіян»: Росія обурена гімном «Талібану»
У гімні закликають поглянути «на купи черепів, що залишилися від росіян»
фото з відкритих джерел

Депутат Держдуми Олексій Чепа критично висловився щодо тексту гімну та заявив, що до такого треба уважно ставитися 

Росія стала першою країною, яка офіційно визнала владу «Талібану» в Афганістані, однак лише зараз у Москві звернули увагу на новий гімн цього терористичного руху. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт «Миротворець».

У тексті гімну йдеться, зокрема, про те, що Афганістан став «могилою для росіян». У ньому також закликають поглянути «на купи черепів, що залишилися від росіян».

Афганістан – «могила для росіян»: Росія обурена гімном «Талібану» фото 1
фото: «Миротворець»

Особливо критично щодо тексту гімну висловився депутат Держдуми Олексій Чепа, який нагадав про свою поїздку до Афганістану півтора року тому. За його словами, до таких речей варто ставитися з максимальною увагою.

«Треба звернути на це найпильнішу увагу. Тому що якщо товариші хочуть дружити, то вони повинні до цієї дружби ставитися, як і личить», – заявив він.

Раніше ми писали, що Москва офіційно визнала Ісламський Емірат Афганістан. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ТАСС.

Як стало відомо, рішення визнати Афганістан було ухвалено диктатором Росії Володимиром Путіним на пропозицію міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Наголошується, що такий крок показує прагнення Москви налагоджувати діалог.

Нагадаємо, генеральна прокуратура РФ звернулася до Верховного суду із проханням зупинити заборону діяльності терористичного руху «Талібан», який прийшов до влади в Афганістані 2021 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Адміністративну заяву генпрокурора Верховний суд Росії розгляне 17 квітня. Засідання відбудеться в закритому режимі.

Теги: росія Афганістан Талібан гімн

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