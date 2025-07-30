Землетрус поблизу Камчатки спричинив цунамі (відео)

На східному узбережжі Камчатки вже зафіксовані хвилі заввишки 3-4 м

Потужний землетрус 8.8 балів поблизу Камчатки спричинив цунамі. Відео наслідків вже з’явилось в соцмережах, передає «Главком».

Зокрема, на східному узбережжі Камчатки вже зафіксовані хвилі заввишки 3-4 м. Японія та Гаваї оголосили евакуацію прибережних регіонів. Також евакуйовано персонал з АЕС «Фукусіма». Крім того, оголошила загрозу цунамі для затоки Авача – там розташована стратегічна база ядерних підводних човнів «Рибачий».

Потужний землетрус на Камчатці призвів до цунамі, в Японії та на Гаваях. На східний берег російської Камчатки накотили хвилі заввишки 3-4 метри



Країна-агресор оголосила загрозу цунамі для затоки Авача, де знаходиться стратегічна підводна база «Рибачий» ... pic.twitter.com/2dU3IfwHFL — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 30, 2025

Попередньо відомо, що цей землетрус – найсильніший із 1952 року. Магнітуду там оцінили о 8.7. Очікєуться, що сильні, відчутні афтершоки триватимуть ще не менше місяця. Їх магнітуда може становити до 7,5, вони можуть викликати коливання до 6 балів у Петропавловську-Камчатському.

Після потужного землетрусу на узбережжі Камчатки хвиля цунамі прийшла на Північні Курили.

Нагадаємо, землетрус стався вночі (за тамтешнім часом – 11:24, за київським – 02:24) 30 липня 2025 року біля східного узбережжя Камчатського півострова. За даними Геологічної служби США (USGS), епіцентр землетрусу знаходився приблизно за 130 км на південний схід від Петропавловська-Камчатського на глибині близько 10-20 км. Деякі інші джерела згадують навіть магнітуду 8,7.

Стихійне лихо сталося у сейсмічно активній зоні, де Тихоокеанська плита взаємодіє з Охотською. Подібні ситуації там не є новиною, але сила поштовхів цього разу була надзвичайною, так само як і тривалість афтершоків – місцеві жителі повідомляли, що землетрус тривав понад 7 хв. Поштовхи відчули в Петропавловську-Камчатському та інших населених пунктах. Місцеві жителі скаржилися на тремтіння меблів та падіння стін, зокрема, у дитячому садку.

Зауважимо, що жодного землетрусу магнітудою 8 або вище не було зафіксовано у світі між 2012 і 2025 роками до цієї події на Камчатці, що робить її унікальною за останні 13 років.