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«Застрелили собаку, труїли колодязь»: абсурдні фейки російської пропаганди на Донбасі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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«Застрелили собаку, труїли колодязь»: абсурдні фейки російської пропаганди на Донбасі
Подібні «вкиди» є невід'ємною частиною гібридної війни
фото: ЦПД

Російська пропаганда активізувала дезінформаційну кампанію про «звірства ЗСУ» на Донбасі

Росія активізувала дезінформаційну кампанію, яка поширює неправдиві «свідчення» про нібито «звірства Збройних Сил України» на Донбасі. Ця кампанія є частиною інформаційного супроводу бойових дій, покликаного залякати українців та перекласти відповідальність за руйнування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Російські інформаційні ресурси поширюють «свідчення» нібито місцевих мешканців, які розповідають про повністю вигадані злочини українських військових. Наприклад, у фейкових новинах стверджується, що ЗСУ «застрелили собаку в центрі міста» або «намагалися отруїти воду в колодязі».

Центр протидії дезінформації наголошує, що ці звинувачення традиційно не підкріплені жодними доказами і базуються виключно на словах «героїв» пропагандистських сюжетів, не надаючи жодних підтверджень чи фактів.

Паралельно з цими фейками з'являються записи з коментарями російських військових, які цинічно заявляють, що Росія «вимушена обстрілювати житлову забудову», оскільки там нібито ховаються бійці ЗСУ. Таким чином, ворог прагне перекласти відповідальність за тотальні руйнування у зоні бойових дій на Україну, намагаючись виправдати власні злочини проти цивільного населення та інфраструктури.

Подібні «вкиди» є невід'ємною частиною гібридної війни. Кремль використовує дезінформацію як інструмент терору і тиску на українців. Основні цілі цієї кампанії:

  • Залякати населення прифронтових регіонів, створюючи атмосферу страху та недовіри.
  • Знизити рівень підтримки Збройних Сил України серед населення, посіяти розбрат та недовіру до власної армії.
  • Нав'язати думку, ніби російська окупація стане «порятунком» від «звірств» ЗСУ, просуваючи наратив про «визволення».

Центр протидії дезінформації закликає громадян бути пильними, критично ставитися до інформації, що надходить з російських джерел, і довіряти лише перевіреним фактам.

Нагадаємо, росіяни розсилають до органів влади та державних структур фейковий лист буцімто за підписом прем’єр-міністра Дениса Шмигаля від 30 червня 2025 року. У ньому йдеться про нібито підготовку до евакуації міністерств і державних відомств на Захід України – «у зв’язку з втратою територій». Інформацію про це поширюють російські пропагандисти.

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Теги: фейк росія Донбас війна

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