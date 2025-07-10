«Застрелили собаку, труїли колодязь»: абсурдні фейки російської пропаганди на Донбасі

Російська пропаганда активізувала дезінформаційну кампанію про «звірства ЗСУ» на Донбасі

Росія активізувала дезінформаційну кампанію, яка поширює неправдиві «свідчення» про нібито «звірства Збройних Сил України» на Донбасі. Ця кампанія є частиною інформаційного супроводу бойових дій, покликаного залякати українців та перекласти відповідальність за руйнування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Російські інформаційні ресурси поширюють «свідчення» нібито місцевих мешканців, які розповідають про повністю вигадані злочини українських військових. Наприклад, у фейкових новинах стверджується, що ЗСУ «застрелили собаку в центрі міста» або «намагалися отруїти воду в колодязі».

Центр протидії дезінформації наголошує, що ці звинувачення традиційно не підкріплені жодними доказами і базуються виключно на словах «героїв» пропагандистських сюжетів, не надаючи жодних підтверджень чи фактів.

Паралельно з цими фейками з'являються записи з коментарями російських військових, які цинічно заявляють, що Росія «вимушена обстрілювати житлову забудову», оскільки там нібито ховаються бійці ЗСУ. Таким чином, ворог прагне перекласти відповідальність за тотальні руйнування у зоні бойових дій на Україну, намагаючись виправдати власні злочини проти цивільного населення та інфраструктури.

Подібні «вкиди» є невід'ємною частиною гібридної війни. Кремль використовує дезінформацію як інструмент терору і тиску на українців. Основні цілі цієї кампанії:

Залякати населення прифронтових регіонів, створюючи атмосферу страху та недовіри.

Знизити рівень підтримки Збройних Сил України серед населення, посіяти розбрат та недовіру до власної армії.

Нав'язати думку, ніби російська окупація стане «порятунком» від «звірств» ЗСУ, просуваючи наратив про «визволення».

Центр протидії дезінформації закликає громадян бути пильними, критично ставитися до інформації, що надходить з російських джерел, і довіряти лише перевіреним фактам.

Нагадаємо, росіяни розсилають до органів влади та державних структур фейковий лист буцімто за підписом прем’єр-міністра Дениса Шмигаля від 30 червня 2025 року. У ньому йдеться про нібито підготовку до евакуації міністерств і державних відомств на Захід України – «у зв’язку з втратою територій». Інформацію про це поширюють російські пропагандисти.