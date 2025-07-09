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Путін підготував пастку іноземцям, які служитимуть в армії РФ

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Путін підготував пастку іноземцям, які служитимуть в армії РФ
Указ Путіна поширив правила мобілізації в армії РФ і на іноземців
фото: Reuters

Документ поширює дію мобілізаційних правил армії РФ на іноземців

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який дозволяє іноземцям служити в армії Росії у період мобілізації. Закон «Про внесення змін до інших законодавчих актів Російської Федерації» був прийнятий Державною думою 24 липня 2025 року та схвалений Радою Федерації 2 серпня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що раніше іноземці вже могли укладати контракти на військову службу в армії РФ. Проте новий указ має на меті конкретизувати правовий статус іноземців під час дії мобілізації.

Закон РФ, ухвалений у серпні 2025 року
Закон РФ, ухвалений у серпні 2025 року
фото: ЦПД

«На перший погляд, нічого нового, адже вони й раніше підписували контракти на військову службу в РФ. Та якщо заглибитися в юридичні тонкощі, то стає зрозумілою справжня мета цього указу – забрати можливість в іноземців звільнитися з армії після завершення контракту», – йдеться в поясненні ЦПД.

У Росії діє указ Путіна від 21 вересня 2022 року про «часткову мобілізацію», який передбачає, що військовослужбовці не можуть бути звільнені зі служби до завершення мобілізації, за винятком окремих випадків – досягнення граничного віку, тяжкої хвороби чи судового вироку. Це правило тепер поширюється й на іноземців, які уклали контракт з російською армією.

«Таким чином, іноземці, що проходять службу в російській армії в період мобілізації, не зможуть припинити службу до її завершення», – додають в ЦПД.

Нагадаємо, «Главком» інформував, що міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов заявив про необхідність реформування системи військової освіти, щоб держава була «готова до майбутніх конфліктів». 

Раніше «Главком» повідомляв, що російська пропаганда готує інформаційний фундамент для військового вторгнення у країни Балтії з метою нібито захисту російськомовного населення. Про це йдеться в аналітичному звіті «Вплив російської пропаганди в країнах Балтії» Центра протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони.

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Теги: росія іноземці мобілізація путін

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