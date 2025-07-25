У РФ паралізовано роботу восьми аеропортів
Затримано 25 рейсів через атаки безпілотниками
У восьми аеропортах Росії введено план «Килим». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.
Польоти призупинені у Владикавказі, Грозному, Магаску, Мінеральних водах, Нальчику, Ставрополі, Сочі та Тамбові. Повітряний простір над ними тимчасово закрито.
За даними російських ЗМІ, загалом затримано 25 рейсів через атаки безпілотниками.
Нагадаємо, у ніч проти 25 липня безпілотники атакували Невинномиськ в Ставропольському краї Росії. За даними влади, було нібито 37 «прильотів», без втрат та руйнувань.
Також цієї ночі росіяни поскаржились на вибухи у Ростовській області. За попередніми даними, регіон опинився під атакою дронів.