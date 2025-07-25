У РФ паралізовано роботу восьми аеропортів

Затримано 25 рейсів через атаки безпілотниками

У восьми аеропортах Росії введено план «Килим». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Польоти призупинені у Владикавказі, Грозному, Магаску, Мінеральних водах, Нальчику, Ставрополі, Сочі та Тамбові. Повітряний простір над ними тимчасово закрито.

За даними російських ЗМІ, загалом затримано 25 рейсів через атаки безпілотниками.

План «Килим» означає вимогу негайної посадки чи виведення з району його оголошення всіх суден, що у повітрі, крім військових і рятувальних.

Нагадаємо, у ніч проти 25 липня безпілотники атакували Невинномиськ в Ставропольському краї Росії. За даними влади, було нібито 37 «прильотів», без втрат та руйнувань.

Також цієї ночі росіяни поскаржились на вибухи у Ростовській області. За попередніми даними, регіон опинився під атакою дронів.