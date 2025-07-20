Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ попередив про нову фазу наступу РФ

До кінця літа або восени Росія може перейти до нового етапу наступальної кампанії

Генерал Романенко заявив, що РФ накопичила 160 тисяч військових і бронетехніку

Росія може розпочати новий масштабний етап наступу вже наприкінці липня, попередив генерал-лейтенант Ігор Романенко, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ. За його словами, ситуація може стати загрозливою – Україна має принципово готуватися до посилення агресії. Як інформує «Главком», про це Романенко розповів в ефірі Radio NV.

«Збройні сили РФ із кінця 2023 року утримують стратегічну ініціативу та поступово просуваються, захоплюючи українські території», – зазначив Романенко.

За оцінкою Романенка, нині добігає кінця перша фаза 2025 року – весняно-літня кампанія, під час якої РФ використовувала ресурси, накопичені за кінець минулого року та зиму. Проте попереду може бути ще інтенсивніша фаза:

«Раніше повідомлялося, що росіяни готують 13 дивізій. Зараз звучить цифра – 160 тисяч. Вони дійсно накопичили резерв по особовому складу», – наголосив генерал-лейтенант.

Також він припустив, що ворог свідомо обмежує використання бронетехніки – імовірно, з метою її масового застосування пізніше.

Романенко звернув увагу на кадрову підготовку РФ. Протягом весни строковиків приймали до армії, зараз вони завершують навчання. Тим часом більш досвідчених військових примушують підписувати контракти.

«Сирський говорив, що попри втрати, у ворога щомісяця додається по 8 тисяч осіб», – сказав він.

Це означає, що до кінця літа або восени Росія може перейти до нового етапу наступальної кампанії.

На думку Романенка, Україні потрібно вже зараз посилено готуватися:

швидко вирішувати питання мобілізації та укомплектування бригад, особливо тих, що на передовій;

координувати зусилля з союзниками – щодо озброєння, техніки, боєприпасів;

ухвалювати стратегічно складні рішення у воєнній економіці та законодавстві.

«Це непрості часи. Вони потребують стратегічно важких рішень… Ситуація може бути досить загрозлива», – підсумував генерал-лейтенант.

Нагадаємо, українські військові просунулися на одному з найгарячіших напрямків фронту.

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді під час виступу на міжнародній конференції Landeuro у німецькому Вісбадені заявив, що підстав для швидкого завершення бойових дій в Україні наразі немає.

Також німецький генерал, голова ситуаційного центру з питань України в Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг стверджує, що російські терористи планують запускати по Україні одночасно до 2000 дронів.