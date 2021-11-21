У Єрусалимі стався теракт на Храмовій горі: що відомо

Одна людина в результаті нападу загинула, ще чотирьох поранено

За заявою ізраїльських офіційних осіб, бойовик палестинського ісламістського руху ХАМАС відкрив вогонь у провулках Старого міста Єрусалима в неділю вранці, убивши одного ізраїльтянина і поранивши чотирьох інших. Двоє постраждалих отримали серйозні поранення, пише Times of Israel.

На місці події працівники поліції відкрили вогонь по терористу, 42-річному палестинцю зі Східного Єрусалима, і вбили його.

ХАМАС привітав напад, назвавши його «героїчною операцією, та ідентифікував терориста як людину на ім'я Фаді Абу Шхедем – лідера ХАМАС у таборі біженців Шуафат у Східному Єрусалимі, де він жив.

За даними поліції, чоловік увійшов до Старого міста з пістолетом-кулеметом Beretta M12 і відкрив вогонь по трьох ізраїльтянах, які йшли біля воріт Ланцюга, що ведуть на Храмову гору, повертаючись з молитви біля Стіни Плачу. Один з них отримав смертельне поранення, двоє інших – сильно постраждали. За словами лікарів, серед важко поранених – рабин.

До місця події кинулися дві поліцейські та відкрили вогонь по терористу. До них на допомогу прибігли також двоє офіцерів-чоловіків. При цьому нападнику вдалося ще трохи просунутися провулком.

«Увесь інцидент тривав 32 або 36 секунд. Дії жінок-офіцерок були - з оперативної точки зору - на найвищому рівні», – заявив міністр внутрішньої безпеки Омер Бар-Лев.

Двоє поліцейських у віці 30 і 31 років під час перестрілки отримали легкі поранення.

Загиблий ізраїльтянин – перша ізраїльська цивільна особа, вбита палестинцями більш ніж за 6 місяців після травневого 11-денного конфлікту в секторі Газа, в результаті якого загинули 12 мирних жителів Ізраїлю.

За словами міністра внутрішньої безпеки, напад було сплановано заздалегідь, а терорист регулярно молився у Старому місті. Його дружина і діти три дні тому втекли за кордон, а зброю, яку він використовував, складно дістати в Ізраїлі. На місці події було виявлено щонайменше два магазини з патронами та ніж.

ХАМАС швидко взяв на себе відповідальність за напад, заявивши, що це розплата за дії Ізраїлю в Єрусалимі.

Зазначається також, що у п'ятницю вдень, після від'їзду своєї дружини Абу Шхедем поділився на своїй сторінці у Facebook постом 2014 року, в якому обговорювалася нічна поїздка мусульманського пророка Мухаммеда на Храмову гору. Це місце вважається найсвятішим в юдаїзмі, а також третім за значущістю місцем в ісламі.

Крім того, кількома днями раніше у Старому місті стався напад з ножем, в результаті якого постраждали двоє прикордонників.

«Це другий теракт в Єрусалимі за останні дні. Я дав вказівку силам безпеки відповідним чином мобілізуватися і продемонструвати пильність, зокрема, через побоювання щодо атак послідовників», – заявив у зв'язку з подією прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет.

Після сьогоднішньої перестрілки поліція закрила Храмову гору для відвідувачів.

Нагадаємо, у Ліверпулі (Велика Британія) минулої неділі завдяки винахідливим діям таксиста вдалося запобігти імовірному теракту.

Раніше повідомлялося, що у мечеті Афганістану стався теракт.

Читайте також: