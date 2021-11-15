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    У Великій Британії таксист запобіг терористичній атаці (фото)

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    У Великій Британії таксист запобіг терористичній атаці (фото)
    У Великій Британії таксист запобіг терористичній атаці (фото)
    У Великій Британії таксист запобіг терористичній атаці (фото)
    У Великій Британії таксист запобіг терористичній атаці (фото)
    У Великій Британії таксист запобіг терористичній атаці (фото)
    фото: the Sun
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    Імовірний теракт міг відбутися у Кафедральному соборі Ліверпуля

    У Ліверпулі (Велика Британія) минулої неділі завдяки винахідливим діям таксиста вдалося запобігти імовірному теракту. Про це повідомляє The Sun.

    До автівки Дейва Пері сів підозрілий пасажир, що попросив відвезти його до до кафедрального собору Ліверпуля, де на недільній службі перебувало близько двох тисяч людей.

    Натомість Перрі зупинив автомобіль поблизу від жіночого шпиталю та вискочив з автівки, заблокувавши двері. У цей момент пролунав вибух – пасажир застосував вибуховий пристрій, який мав при собі.

    Внаслідок події пасажир загинув, автівка згоріла, а Дейв Перрі отримав травми – опіки та осколкові поранення.

    Наразі поліція Великої Британії не оголосила подію спробою теракту. Однак, за даними The Sun, протягом кількох годин після інциденту у Ліверпулі були заарештовані кілька людей, яких пов’язують із тим, що сталося.

    На думку експертів, за вибухом можуть стояти радикальні ісламісти, оскільки почерк імовірного теракту сильно нагадує теракти, що відбулися нещодавно в Афганістані.

    Британський прем'єр Борис Джонсон написав після вибуху у своєму Twitter: «Мої думки з усіма, хто постраждав від жахливого інциденту в Ліверпулі сьогодні. <…> Я хочу подякувати службам екстреної допомоги за їх швидке реагування та професіоналізм, а поліції – за їхню невпинну роботу».

    Раніше повідомлялося, що у мечеті Афганістану стався теракт.

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    Теги: вибух теракт Велика Британія автомобіль поліція
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    У Великій Британії таксист запобіг терористичній атаці (фото)