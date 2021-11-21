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    На Волині чоловік вдарив коханця дружини сокирою по голові

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    Чоловік мав на голові три рубані рани - На Волині чоловік вдарив коханця дружини сокирою по голові
    Чоловік мав на голові три рубані рани
    фото: Нововолинська центральна міська лікарня/Facebook

    Чоловік потрапив до лікарні, його прооперували

    На Волині чоловік, якого вдарили сокирою по голові, потрапив до лікарні. Його екстрено прооперували. Подія сталася сьогодні, 21 листопада, у селі Морозовичі, поблизу Нововолинська. Як інформує місцеве видання БУГ, чоловік раніше повернувся з робити з-за кордону та застав дружину нібито з коханцем. Тоді він схопив сокиру і накинувся на суперника.

    «Діагноз під час госпіталізації: закрита черепно-мозкова травма, підозра на струс головного мозку, три рубані рани волосистої частини голови, рубана рана лівого вуха, рубана рана лівої гомілки, травма грудної клітки», – повідомили у Нововолинській центральній лікарні.

    Стан пацієнта середньої важкості. Проводять додаткові обстеження.

    Зрадженому чоловікові загрожує покарання за спричинення тілесних ушкоджень.

    Раніше у Кривому Розі водій після аварії прокусив руку патрульному поліцейському і вдарив співробітника Національної гвардії.

    Раніше у Кривому Розі суперечка за місце у маршрутці між чоловіками переросла у справжні гладіаторські бої. Троє чоловіків били одного, а потім четверо одного. Очевидці розповіли, що причиною бійки стало місце у салоні маршрутки, адже водії через «червону» зону «стоячих» до салону не впускають.

    Нагадаємо, в суботу вранці, 20 листопада, у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої перекинувся легковий автомобіль.

    Аварія сталася на Троєщині, на лівому березі Дніпра. Автомобіль білого кольору Hyundai Sonata перекинувся на дах.

    Також біля села Бишів Червоноградського району Львівської області внаслідок зіткнення шкільного автобуса та вантажівки травмувалися діти.

    Теги: діти вантажівки водій автомобіль аварія чоловік час Hyundai
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    На Волині чоловік вдарив коханця дружини сокирою по голові