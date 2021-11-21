На Волині чоловік вдарив коханця дружини сокирою по голові

Чоловік потрапив до лікарні, його прооперували

На Волині чоловік, якого вдарили сокирою по голові, потрапив до лікарні. Його екстрено прооперували. Подія сталася сьогодні, 21 листопада, у селі Морозовичі, поблизу Нововолинська. Як інформує місцеве видання БУГ, чоловік раніше повернувся з робити з-за кордону та застав дружину нібито з коханцем. Тоді він схопив сокиру і накинувся на суперника.

«Діагноз під час госпіталізації: закрита черепно-мозкова травма, підозра на струс головного мозку, три рубані рани волосистої частини голови, рубана рана лівого вуха, рубана рана лівої гомілки, травма грудної клітки», – повідомили у Нововолинській центральній лікарні.

Стан пацієнта середньої важкості. Проводять додаткові обстеження.

Зрадженому чоловікові загрожує покарання за спричинення тілесних ушкоджень.

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