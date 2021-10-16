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    ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт в афганській мечеті

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    Внаслідок вибуху у шиїтській мечеті загинули щонайменше 32 особи - ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт в афганській мечеті

    Внаслідок вибуху у шиїтській мечеті загинули щонайменше 32 особи

    Фото Anadolu Agency

    Двоє бойовиків ІДІЛ застрелили охоронців мечеті, проникли всередину та підірвали себе між двома групами вірян

    «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за напад терориста-смертника на шиїтську мечеть у місті Кандагар на півдні Афганістану, в результаті чого десятки людей загинули і були поранені. Про це повідомляє The Guardian.

    У заяві ІД додається, що двоє її бойовиків застрелили охоронців мечеті, проникли всередину та підірвали себе між двома групами вірян, одна з яких налічувала близько 300 осіб.

    Це був другий тиждень поспіль, коли бойовики з «Ісламської Держави» в Афганістані робили напади на п’ятничні зібрання.

    Внаслідок вибуху у шиїтській мечеті в афганському місті Кандагар у п’ятницю загинули щонайменше 32 особи, ще 53 поранені. За словами очевидців, вибухів було три. Інцидент стався під час п’ятничної молитви у мечеті в поліцейському окрузі міста Кандагар.

    Нагадаємо, у п’ятницю, 8 жовтня, терорист-смертник атакував мечеть в провінції Афганістану Кундуз. В цей час в храмі перебували майже 400 людей. Внаслідок теракту в мечеті 46 людей загинули та ще 143 отримали поранення.

    Пізніше стало відомо, що терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло відповідальність за вибух на себе. Вони стверджують, що смертник ІДІЛ підірвав себе серед вірян, які зібралися на молитву.

    3 жовтня в одній з найбільших мечетей Кабула пролунав вибух, унаслідок якого загинули щонайменше п’ятеро людей.

    Раніше у результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти.

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    Теги: вибух теракт ІДІЛ Афганістан напад Ісламська держава Талібан
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    ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт в афганській мечеті