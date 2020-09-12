У ЄС обговорюють санкції щодо пропагандистів РФ через підтримку Лукашенка



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Якщо включити пропагандистів з російськими паспортами до списку «білоруських» санкцій, це буде потужним сигналом

Парламентар запропонував розширити санкційний список та включити до нього російських пропагандистів

Включення до санкційного списку ЄС російських пропагандистів, які підтримують режим Олександра Лукашенка, могло б стати потужним застережним сигналом для Кремля.

Про це розповів депутат Європарламенту з Німеччини Сергій Лагодинський, повідомляє Укрінформ.

Під час вебінару «Нова Білорусь без Лукашенка: будуючи європейську стратегію» депутат наголосив, що до РФ потрібно застосувати тиск через підтримку Лукашенка.

Лагодинський запропонував розширити санкційний список та включити до нього російських пропагандистів, зокрема функціонерів RT, які провели інтерв’ю з Лукашенком в дуже агресивній тональності стосовно народу Білорусі та його волевиявлення.

«Я думаю, що ключі від ситуації (у Білорусі) зараз зовсім не в Брюсселі, а, на жаль, у Москві. Залишається питання, що нам з цим робити. Заяви Путіна та його інформаційних структур є доволі зрозумілими – він прийняв рішення підтримати Лукашенка. В цих умовах ми маємо застосувати тиск. Наша позиція була дуже чіткою стосовно дій Кремля у випадку з Навальним. Ймовірно, настав час бути настільки ж зрозумілими щодо позиції Москви у випадку з Білоруссю.

Якщо включити пропагандистів з російськими паспортами до списку «білоруських» санкцій, це буде потужним сигналом. Ми ще маємо з’ясувати, чи можливо це з правової точки зору, але це могло б стати потужним посланням, що ми бачимо, хто є реальними ворогами та опонентами демократичної опозиції та демократичного руху в Білорусі», наголосив парламентар.

Нагадаємо, Україна направила ноту Білорусі через обшук автівки посла.

Як повідомлялося, Алексієвич закликала ООН направити спостерігачів до Білорусі.