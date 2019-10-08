Hymer анонсував перший безпілотний будинок на колесах



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Під час виробництва таких кемперів використовуватимуться поновлювані ресурси та перероблювані матеріали

Концепція новинки передбачає шасі з електромотором і плоским днищем, на яке «надягається» корпус самого кемпера

Німецька компанія Erwin Hymer Group анонсувала концептуальну розробку безпілотного будинку на колесах під назвою Galileo.

Про це повідомляє портал Motor1.

«Німецька компанія Erwin Hymer Group, визнаний авторитет у виробництві будинків на колесах, анонсувала концептуальну розробку під назвою Galileo. Моторхоум майбутнього виявився не лише безпілотним, а й модульним», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, концепція новинки передбачає шасі з електромотором і плоским днищем, на яке «надягається» корпус самого кемпера.

У компанії вважають, що це дасть дизайнерам інтер'єрів небувалу свободу фантазії: проектувати «начинку» автобудинку тепер можна з тією ж свободою, що й інтер'єр звичайного житла.

У Hymer бачать у модульній схемі ще один плюс: шасі можна буде здавати в оренду навіть на одну поїздку, комплектуючи його для користувача житловим простором з певного стандартного набору.

У Galileo відсутні органи управління. Таким чином у будинку на колесах є додатковий простір для розміщення всього необхідного для автономного існування.

Крім того, стверджується, що під час виробництва таких кемперів використовуватимуться поновлювані ресурси та перероблювані матеріали.

Поки що не відомо, коли саме почнеться серійний випуск безпілотних будинків на колесах.