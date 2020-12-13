У передмісті Парижа чоловік з ножем накинувся на перехожих
У поліції вважають, що напад не має терористичного чи кримінального характеру
Нападник страждає від серйозних психічних розладів шизофренічного типу
У містечку Антоні, неподалік столиці Франції, чоловік з ножем поранив трьох перехожих.
Про це повідомляє Le Figaro.
Чоловік накинувся на людей на вулиці, постраждалі отримали удари ножем по тулубу. Наразі їх госпіталізовано. Загиблих у результаті нападу немає.
Нападника було заарештовано. У поліції вважають, що напад не має терористичного чи кримінального характеру.
За даними правоохоронців, нападник страждає від серйозних психічних розладів шизофренічного типу.
Раніше повідомлялося, що у центрі Києва під час бійки зарізали 30-річного чоловіка.