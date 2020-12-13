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    У світі

    У передмісті Парижа чоловік з ножем накинувся на перехожих

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    <p>У поліції вважають, що напад не має терористичного чи кримінального характеру</p> - У передмісті Парижа чоловік з ножем накинувся на перехожих

    У поліції вважають, що напад не має терористичного чи кримінального характеру

    Фото: Le Figaro

    Нападник страждає від серйозних психічних розладів шизофренічного типу

    У містечку Антоні, неподалік столиці Франції, чоловік з ножем поранив трьох перехожих.

    Про це повідомляє Le Figaro.

    Чоловік накинувся на людей на вулиці, постраждалі отримали удари ножем по тулубу. Наразі їх госпіталізовано. Загиблих у результаті нападу немає.

    Нападника було заарештовано. У поліції вважають, що напад не має терористичного чи кримінального характеру.

    За даними правоохоронців, нападник страждає від серйозних психічних розладів шизофренічного типу.

    Раніше повідомлялося, що у центрі Києва під час бійки зарізали 30-річного чоловіка.

    Також на Київщині чоловік встромив ножа у свого брата.

    Теги: кримінал Франція Париж напад поліція
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